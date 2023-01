METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.910,09 1.904,20 +0,3% +5,89 +4,7%

Silber (Spot) 23,43 23,53 -0,4% -0,10 -2,3%

Platin (Spot) 1.043,15 1.041,93 +0,1% +1,23 -2,3%

Kupfer-Future 4,19 4,23 -1,1% -0,05 +9,9%

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 19:12 UHR +++++

NEUSEELAND

Regierungschefin Jacinda Ardern hat völlig überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Sie wolle ihr Amt spätestens am 7. Februar abgeben, sagte die 42-Jährige am Donnerstag auf einer Veranstaltung ihrer Labour-Partei. Zur Begründung führte Ardern an, dass sie nach eigenem Empfinden nicht mehr genug Kraft für weitere Jahre in ihrem Amt habe.

GELDPOLITIK USA

Die Federal Reserve sollte nach Einschätzung von Lorie Logan, Präsidentin der Dallas Fed, das Tempo ihrer Zinserhöhungen verlangsamen. "Ein langsameres Tempo ist nur ein Weg, um sicherzustellen, dass wir die bestmöglichen Entscheidungen treffen", sagte Logan in einer Rede an der University of Texas.

KONJUNKTUR USA

New York ist laut dem neuesten Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank (Fed) der einzige Bezirk, der einen signifikanten Rückgang der Aktivitäten meldet. Laut der Umfrage erwarten die US-Unternehmen im Allgemeinen "wenig Wachstum in den kommenden Monaten". Insgesamt hat die Wirtschaftstätigkeit laut dem Beige Book in den meisten der zwölf Fed-Bezirke in den vergangenen sechs Wochen entweder leicht zugenommen oder leicht abgenommen.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 7,6 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,8 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,1 Millionen und bei Benzin ein Plus von 1,7 Millionen Barrel.

ALCOA

hat für das vierte Quartal zwar einen Umsatzrückgang gemeldet, den Verlust aber verringert. Das Minus erreichte 374 (Vorjahr: 392) Millionen Dollar. Bereinigte und je Aktie lag der Verlust bei 0,70 Dollar, verglichen mit einem Gewinn von 2,50 Dollar im Vorjahr. Analysten erwarteten ein Minus von 0,81 Dollar. Laut Alcoa beinhaltet der Verlust eine Steuerbelastung von 217 Millionen Dollar. Der Umsatz ging um 20 Prozent auf 2,66 Milliarden Dollar zurück. Hier hatten Analysten mit 2,65 Milliarden gerechnet. Alcoa führte den Umsatzrückgang auf die niedrigeren Preise für Tonerde und Aluminium zurück.

JOHNSON & JOHNSON

Ein experimenteller HIV-Impfstoff ist nicht wirksam, eine entsprechende Studie im Spätstadium wird daher abgebrochen.

BHP

Der Bergbaukonzern hat seine Produktion von Kupfer sowie Kohle für die Stahlerzeugung im zweiten Geschäftsquartal deutlich gesteigert. Die Produktion von Eisenerz kletterte leicht. Der nach Marktwert größte Bergbaukonzern der Welt erklärte zudem, dass er weiterhin mit hohem Kostendruck zu kämpfen habe.

KONJUNKTUR JAPAN:

Exporte Dez +11,5% (PROGNOSE: +9,5%) gegenüber Vorjahr

Importe Dez +20,6% gegenüber Vorjahr

Handelsbilanz Dez Defizit 1,4485 Bill JPY (PROGNOSE: Defizit 1,653 Bill JPY)

Exporte nach China Dez -6,2% gg Vorjahr

Exporte nach Asien Dez +4,1% gg Vorjahr

Exporte in die USA Dez +16,9% gg Vorjahr

Exporte nach Europa Dez +27,0% gg Vorjahr

