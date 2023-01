ÖL / GAS

Die Erdölpreise drehten deutlicher ins Minus. Die US-Sorte WTI verbilligte sich iim US-Handel um 1,8 Prozent. Händler verwiesen auf die anstehenden Lagerbestandsdaten des Branchenverbands API am späten Dienstag und der staatlichen Energy Information Administration am Mittwoch. Akteure hätten sich in Erwartung eines gestiegenen Angebots zurückgezogen. Tatsächlich zeigten die API-Daten später einen neuerlichen deutlichen Anstieg der Vorräte, was die Ölpreise dann aber nicht mehr belastete.

Der Goldpreis (+0,5%) profitierte etwas von den sinkenden Anleiherenditen, die das zinslos gehaltene Edelmetall relativ betrachtet attraktiver machten.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

NEUSEELAND

Die Verbraucherpreise in Neuseeland sind im vierten Quartal 2022 zum Vorjahresquartal um 7,2 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten 7,1 Prozent geschätzt.

SINGAPUR - Inflation

Die Verbraucherpreise in Singapur sind im Dezember zum Vorjahr um 6,5 Prozent gestiegen, verglichen mit einer Prognose von 6,55 Prozent. Die Kernrate lag wie im November bei 5,1 Prozent.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,4 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 0,6 Millionen. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,1 Millionen und bei Benzin ein Plus von 1,0 Millionen Barrel.

NEWS CORP/FOX

Rupert Murdoch hat seinen Versuch, die beiden Teile seines Medienimperiums, News Corp und Fox Corp, zu fusionieren, abgeblasen. Er teilte mit, die Transaktion sei für die Aktionäre der beiden Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt "nicht optimal". Murdoch hatte im Herbst vorgeschlagen, News Corp und Fox wieder zu vereinen, fast ein Jahrzehnt nach ihrer Trennung.

TESLA

will mehr als 3,6 Milliarden Dollar in die Erweiterung seines Werks in der Nähe von Reno, Nevada, investieren, in dem das Unternehmen Batterien und Komponenten für Elektroautos herstellt.

TEXAS INSTRUMENTS

Eine schwächere Nachfrage in nahezu allen Endmärkten hat dem Chiphersteller im vierten Quartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang beschert. Der Umsatz sank auf 4,67 von 4,83 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten mit 4,64 Milliarden gerechnet. Der Gewinn ging auf 1,96 von 2,14 Milliarden Dollar zurück. Das Ergebnis je Aktie betrug 2,13 Dollar und lag damit über der Analystenprognose von 1,98 Dollar. Im laufenden Quartal rechnet Texas Instruments mit einem Gewinn von 1,64 bis 1,90 Dollar je Aktie. Der Umsatz soll 4,17 bis 4,53 Milliarden Dollar erreichen. Der Analystenkonsens steht bei einem Gewinn je Anteil von 1,86 Dollar und einem Umsatz von 4,41 Milliarden Dollar.

