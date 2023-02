Zum ersten Jahrestag des russischen Überfalls in der Ukraine hat China beide Seiten zu direkten Verhandlungen und zum Schutz von Zivilisten aufgerufen. Das Außenministerium veröffentlichte einen entsprechenden Zwölf-Punkte-Plan zur "politischen Beilegung" der Krise. Darin wird zudem gefordert, dass es keinen Einsatz von Atomwaffen und auch keine Drohungen damit geben dürfe. Russland und die Ukraine sollten "so schnell wie möglich den direkten Dialog wieder aufnehmen", heißt es in dem Papier.

Kurz vor dem ersten Jahrestag des Ukraine-Kriegs haben die UN-Mitgliedstaaten mit breiter Mehrheit eine Friedenslösung und einen russischen Truppenabzug gefordert. In einer Sondersitzung der UN-Vollversammlung in New York stimmten 141 der 193 Mitgliedstaaten für eine entsprechende Resolution. Nur sieben Staaten, darunter Russland und Belarus, stimmten gegen den Text, 32 Staaten - darunter China und Indien - enthielten sich. Die Abstimmung zeigt, wie isoliert Russland ist.

NORDKOREA

Inmitten anhaltender Spannungen hat Nordkorea den dritten Raketentest innerhalb weniger Tage ausgeführt. Nach Angaben nordkoreanischer Staatsmedien wurden vier Marschflugkörper des Typs Hwasal-2 in das Ostmeer abgefeuert, das auch Japanisches Meer genannt wird.

ADOBE

Das US-Justizministerium will die 20 Milliarden Dollar teure Übernahme von Figma durch das Unternehmen offenbar blockieren, wie Bloomberg berichtet. Ein ähnlicher Bericht war bereits im November aufgetaucht, damals von Politico.

BOEING

Der US-Flugzeugbauer hat erneut die Auslieferung seiner Langstreckenflieger 787 Dreamliner stoppen müssen. Grund dafür seien Probleme an einem Teil des Flugzeugrumpfes, teilte die US-Flugaufsichtsbehörde FAA mit. Der Konzern müsse nun "zusätzliche Analysen" für dieses Teil vornehmen. Die Auslieferung der Dreamliner dürfe erst wieder beginnen, wenn das Problem nach Ansicht der FAA "zufriedenstellend" gelöst sei.

BOOKING HOLDINGS

Der Betreiber von Online-Hotel- und Reisebuchungsportalen hat 2022 den höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte erzielt und mehr verdient als erwartet. Das Volumen der Reisebuchungen betrug im vergangenen Jahr 27,3 Milliarden Dollar, während Analysten mit nur 26,25 Milliarden Dollar gerechnet hatten.

TSMC

Der Chiphersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) erwägt den Bau eines zweiten Werks in Kumamoto, Japan. Es gehe um Gesamtinvestitionen von voraussichtlich mehr als 1 Billion Yen, berichtete die japanische Wirtschaftszeitung Nikkan Kogyo.

