Chinas Präsident Xi Jinping hat nach Angaben von Staatsmedien eine "Unterdrückung" seines Landes durch die USA angeprangert. Die westlichen Länder hätten China unter US-Führung "rundum abgeschottet, eingekreist und unterdrückt, was die Entwicklung unseres Landes vor noch nie dagewesene Herausforderungen gestellt hat", sagte Xi laut Xinhua vor Delegierten der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes. China sei in den vergangenen Jahre mit etlichen neuen Hürden konfrontiert gewesen, die seinen wirtschaftlichen Aufstieg zu bremsen drohten. China müsse angesichts "tiefgreifender und komplexer Veränderungen sowohl in der nationalen als auch der internationalen Landschaft den Mut haben zu kämpfen".

JAPAN - Raumfahrt

In Japan ist erneut der Start einer Rakete modernster Bauart ins Weltall gescheitert. Nach Angaben der Weltraumbehörde Jaxa musste die Rakete des Typs H3 nach ihrem zunächst erfolgreichen Start zerstört werden. Angaben zu den Ursachen des erneuten Fehlschlags machte die Behörde zunächst nicht. Bereits am Freitag war der Start der H3-Rakete an der Zündung der Feststoff-Raketenantriebe gescheitert.

KANADA / CHINA

Der kanadische Regierungschef Justin Trudeau hat die Ernennung eines unabhängigen Sonderberichterstatters zur Untersuchung einer mutmaßlichen Einmischung Chinas in die vergangenen beiden Parlamentswahlen seines Landes angekündigt. In den vergangenen Wochen hatten etliche kanadische Medien auf Geheimdienstinformationen basierende Berichte veröffentlicht, wonach Pekings sich in die Wahlen eingemischt haben soll.

NORDKOREA / USA

Nordkorea hat den USA vorgeworfen, die Spannungen in der Region durch gemeinsame Militärmanöver mit Südkorea "absichtlich" anzuheizen.

PHILIPPINEN

Die philippinischen Verbraucherpreise sind im Februar zum Vorjahr um 8,6 Prozent gestiegen, etwas weniger als Volkswirte mit 8,9 Prozent geschätzt hatten.

SÜDKOREA

Das südkoreanische BIP für das vierte Quartal 2022 ist auf ein Plus von 1,3 Prozent von zunächst 1,4 Prozent zum Vorjahr revidiert worden.

THAILAND

Die thailändischen Verbraucherpreise sind im Februar im Jahresvergleich 3,79 Prozent höher ausgefallen. Ökonomen hatten 4,1 Prozent geschätzt.

META PLATFORMS

Die Facebook- und Instagram-Mutter bereitet einem neuen Bericht zufolge eine neue Runde von Entlassungen vor, nur vier Monate nachdem sie 13 Prozent ihrer Belegschaft abgebaut hat. Bloomberg berichtete, dass die jüngste Runde von Kürzungen Tausende von Meta-Mitarbeitern betreffen wird und noch in dieser Woche angekündigt werden könnte.

RIO TINTO

zahlt eine zivilrechtliche Strafe von 15 Millionen Dollar, um eine jahrelange Untersuchung wegen angeblicher Verstöße gegen das US-Gesetz zu ausländischer Bestechung beizulegen.

