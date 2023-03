METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.833,38 1.829,90 +0,2% +3,48 +0,5%

Silber (Spot) 20,05 20,13 -0,4% -0,08 -16,3%

Platin (Spot) 936,95 950,50 -1,4% -13,55 -12,3%

Kupfer-Future 4,00 4,05 -1,4% -0,06 +4,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (+0,9%) erholte sich mit dem schwachen Dollar und den sinkenden Renditen.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

CHINA

Chinas Präsident Xi Jinping ist in eine historische dritte Amtszeit gewählt worden. Der in Peking tagende Nationale Volkskongress bestätigte den Staatschef einstimmig für weitere fünf Jahre im Amt. Den Weg dafür hatte Xi selbst geebnet, als er 2018 die bis dahin geltende Begrenzung der Amtszeit des Präsidenten auf zwei Mandate abschaffte.

JAPAN - Geldpolitik

Die japanische Notenbank hat ihre ultralockere Geldpolitik in der letzten Sitzung unter Gouverneur Haruhiko Kuroda, der nach zehn Jahren aus dem Amt scheidet, unverändert belassen. Die Obergrenze für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen bleibt bei 0,5 Prozent, der Einlagensatz bei minus 0,1 Prozent.

NORDKOREA

Inmitten zunehmender Spannungen auf der koreanischen Halbinsel hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un Militärmanöver für einen "richtigen Krieg" angeordnet.

USA - Fiskalpolitik

US-Präsident Joe Biden hat einen billionenschweren Haushaltsvorschlag für 2024 mit Defizitsenkungen, höheren Steuern für Reiche und Unternehmen und einer Sicherung von Sozialleistungen vorgelegt. Wie das Weiße Haus am Donnerstag mitteilte, will Biden den Steuersatz für Unternehmen von derzeit 21 Prozent auf 28 Prozent anheben. Außerdem will der Präsident einen Mindeststeuersatz von 25 Prozent für Superreiche mit einem Vermögen von mehr als 100 Millionen Dollar einführen.

ORACLE

hat in seinem dritten Geschäftsquartal trotz eines kräftigen Wachstums weniger verdient. Der Umsatz blieb leicht hinter den Erwartungen zurück. Beim Ausblick für das Schlussquartal überraschte der Konzern jedoch positiv. Im Dreimonatszeitraum bis Ende Februar sank der Nettogewinn auf 1,9 (Vorjahr: 2,32) Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 1,22 Dollar. Analysten hatten mit 1,20 Dollar gerechnet. Der Umsatz stieg auf 12,4 (10,51) Milliarden Dollar. Hier hatten Analysten 12,43 Milliarden.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2023 02:23 ET (07:23 GMT)