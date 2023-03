Bei der Bildung der neuen Regierung hat Chinas Staatschef Xi Jinping überraschend seinen Zentralbankchef behalten. Bei der Sitzung des Nationalen Volkskongresses in Peking bestätigten die fast 3.000 Delegierten am Sonntag den Gouverneur der Chinesischen Volksbank, Yi Gang, im Amt, dessen Abberufung eigentlich erwartet worden war. Auch Handelsminister Wang Wentao, Finanzminister Liu Kun und der für die Corona-Politik zuständige Direktor der Nationalen Gesundheitskommission, Ma Xiaowei, bleiben im Amt. Neuer Verteidigungsminister wird der General Li Shangfu, gegen den die USA wegen der Kaufs russischer Waffen 2018 Sanktionen verhängt hatten.

Wenige Stunden vor dem geplanten Beginn eines großangelegten Militärmanövers der USA und Südkoreas hat Nordkorea nach eigenen Angaben zwei strategische Marschflugkörper getestet. Ein U-Boot habe die Marschflugkörper am Sonntagmorgen aus dem Meer vor der Küstenstadt Sinpo im Osten des Landes abgefeuert, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA.

hat nach syrischen Angaben erneut Raketenangriffe auf Ziele in Syrien geflogen. Bei den Angriffen in den Regionen Tartus und Hama seien am Sonntag drei Soldaten verletzt worden und Sachschäden entstanden. Einige der israelischen Raketen seien von der syrischen Luftabwehr abgefangen worden.

Das Golfemirat hat einem Bericht der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) zufolge ein geheimes Treffen des damaligen Schweizer Bundesanwalts mit Fifa-Chef Gianni Infantino abgehört. Wie die NZZ am Sonntag unter Berufung auf geheime Dokumente berichtete, ließ Katar ein Hotelzimmer verwanzen, in dem der damalige Bundesanwalt Michael Lauber sich im Juni 2017 heimlich mit Infantino traf. Ziel sei gewesen, Lauber zu erpressen.

Der saudi-arabische Public Investment Fund soll kurz vor dem Kauf einer großen Anzahl von Verkehrsflugzeugen des Herstellers Boeing im Wert von 35 Milliarden US-Dollar stehen, die in der Flotte einer neuen nationalen Fluggesellschaft eingesetzt werden sollen. Zuvor hatte die Regierung die Gründung der neuen Fluggesellschaft names Riyadh Air bekannt gegeben.

Der Stablecoin-Anbieter hat nach eigenen Angaben 3,3 Milliarden US-Dollar seiner insgesamt 40 Milliarden Dollar an Coin-Reserven bei der kollabierten Silicon Valley Bank geparkt. Die Mitteilung von Circle führte dazu, dass Kunden im großen Stil den von Circle herausgegebenen Stablecoin USDC zurück in US-Dollar tauschen wollten und im Zuge dessen rutschte der Token von seiner Bindung zum Dollar ab und notierte bei unter 87 Cent.

Die Facebook-Muttergesellschaft plant Kreisen zufolge weitere Entlassungen, die in mehreren Runden in den kommenden Monaten angekündigt werden sollen und insgesamt etwa die gleiche Größenordnung haben werden wie die 13-prozentige Kürzung der Belegschaft im vergangenen Jahr. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen weiter sagten, dürfte die neue Entlassungswelle vor allem die nicht-technischen Bereiche treffen. Im vergangenen Jahr hatte Meta 11.000 Stellen abgebaut, das war der größte Stellenabbau , den es bei dem Unternehmen je gab.

Die Bankaufsichtsbehörden hatten am Wochenende alle Hände voll zu tun, um den überraschenden Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) vom Freitag zu verarbeiten. "Wir wollen sicherstellen, dass die Probleme einer Bank nicht auf andere, gesunde Banken übergreifen", sagte Finanzministerin Janet Yellen in einem Interview auf dem Sender CBS am Sonntag. Die Bank of England (BoE) hat indessen die britische Niederlassung der SVB geschlossen. Wie die Notenbank mitteilte, wird die britische Niederlassung der US-Bank die Abwicklung von Zahlungen einstellen und keine Einzahlungen mehr annehmen.

SAP hat den Anteil an der Tochter Qualtrics verkauft. Käufer sind Silver Lake und mit ihr verbundene Fonds sowie das Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments). Silver Lake und CPP Investments übernehmen auch die übrigen Anteile von Qualtrics International Inc, die in den USA börsennotiert ist.

Der saudiarabische Ölkonzern hat 2022 einen Rekordgewinn erzielt und erhöht seine Dividende. Die Gesellschaft profitierte von den hohen Ölpreisen, die durch den Ukraine-Krieg angeheizt wurden und verdiente 161 Milliarden US-Dollar. Das war 46 Prozent mehr als im Vorjahr. CEO Amin Nasser sagte, dass das Unternehmen 37,6 Milliarden Dollar für die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten ausgegeben habe.

