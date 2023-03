In Libyen sind nach Angaben eines Militärführers zweieinhalb Tonnen Uran wieder aufgetaucht, die die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) zuvor für verschollen erklärt hatte. "Die Situation ist unter Kontrolle und die IAEA informiert", sagte der General Khaled al-Mahjoub der AFP am Donnerstag.

NORDKOREA

Nordkorea hat seinen jüngsten Raketentest verteidigt und zugleich bekanntgegeben, dass es sich um den Test einer von Experten als "Monsterrakete" bezeichneten Hwasong-17 gehandelt habe. Die Interkontinentalrakete sei rund tausend Kilometer weit geflogen, berichtete am Freitag die staatliche Nachrichtenagentur KCNA.

AMGEN

setzt erneut den Rotstift an. Wie das Unternehmen mitteilte, trennt es sich in einer zweiten Entlassungsrunde in diesem Jahr von rund 450 Mitarbeitern, was weniger als 2 Prozent der Gesamtbelegschaft entspricht.

FEDEX

hat in seinem zweiten Quartal die Gewinnerwartung übertroffen und den Ausblick angehoben. Fedex meldete einen Nettogewinn von 771 (Vorjahr: 1.110) Millionen Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 3,41 Dollar, verglichen mit einem Factset-Konsens von nur 2,71 Dollar. Der Umsatz ging um fast 6 Prozent auf 22,2 Milliarden Dollar zurück und verfehlte die Erwartung der Analysten von 22,72 Milliarden. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet FedEx nun mit einem Gewinn pro Aktie zwischen 13,80 und 14,40 Dollar, nachdem zuvor eine Spanne zwischen 12,50 und 13,50 Dollar erwartet worden war.

SANOFI

will die Preise für einige seiner Insulinprodukte in den USA um bis zu 78 Prozent senken und schließt sich damit anderen großen Herstellern von Diabetesmedikamenten an, die wegen hoher Kosten unter Druck stehen. Die Schritte kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Gesetzgeber die Kritik an den Insulinpreisen verschärft hat, die nach Preiserhöhungen durch die Hersteller Hunderte von Dollar pro Monat kosten können.

