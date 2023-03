DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0667 -0,0% 1,0670 1,0663 -0,3%

EUR/JPY 140,39 -0,4% 140,94 141,89 +0,0%

EUR/GBP 0,8762 +0,0% 0,8760 0,8768 -1,0%

GBP/USD 1,2174 -0,1% 1,2181 1,2161 +0,7%

USD/JPY 131,61 -0,4% 132,14 133,06 +0,4%

USD/KRW 1.311,44 +0,2% 1.308,79 1.302,93 +3,9%

USD/CNY 6,9007 +0,2% 6,8867 6,8750 +0,0%

USD/CNH 6,9021 +0,3% 6,8841 6,8742 -0,4%

USD/HKD 7,8480 -0,0% 7,8490 7,8496 +0,5%

AUD/USD 0,6680 -0,4% 0,6708 0,6712 -2,0%

NZD/USD 0,6247 -0,4% 0,6270 0,6248 -1,6%

Bitcoin

BTC/USD 27.647,06 -2,0% 28.213,36 26.100,96 +66,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar schwächelte mit den sinkenden US-Marktzinsen. Der Euro legte um 0,5 Prozent zu auf 1,0662 Dollar, auch gestützt von der EZB- Zinserhöhung vom Donnerstag. Der Dollarindex gab um 0,6 Prozent nach.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,44 66,74 -1,9% -1,30 -18,7%

Brent/ICE 71,63 72,97 -1,8% -1,34 -16,1%

Die Ölpreise fielen im US-Handel nach der Erholung vom Vortag wieder stark zurück um rund 3 Prozent. Hier domnierten wieder Konjunktursorgen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.987,41 1.976,81 +0,5% +10,60 +9,0%

Silber (Spot) 22,40 22,41 -0,1% -0,01 -6,6%

Platin (Spot) 971,80 978,25 -0,7% -6,45 -9,0%

Kupfer-Future 3,92 3,91 +0,3% +0,01 +3,0%

Wie die Anleihen war Gold im derzeit sehr unsicheren Umfeld als sicherer Hafen gesucht. Die Feinunze verteuerte sich um rund 3 Prozent bzw. 57 auf 1.976 Dollar und den höchsten Stand seit knapp einem Jahr.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

WIRTSCHAFTSPOLITIK DEUTSCHLAND / JAPAN

Deutschland und Japan wollen ihre Zusammenarbeit besonders in wirtschaftlichen Fragen vertiefen. Der russische Überfall auf die Ukraine habe gezeigt, welche Schwierigkeiten bei "zu starken wirtschaftlichen Abhängigkeiten in kritischen Bereichen bestehen", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach seinem Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida. Als Konsequenz aus diesen Erfahrungen gelte es unter anderem, "die Zusammenarbeit mit neuen Partnern auszubauen und neue Partner zu gewinnen", sagte Scholz.

INNENPOLITIK USA

Ex-US-Präsident Donald Trump hat seine Anhänger wegen seiner angeblich am Dienstag bevorstehenden Festnahme aufgrund einer Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin zu Protesten aufgerufen. "Führender republikanischer Kandidat und ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird am Dienstag nächster Woche festgenommen werden. Protestiert, holt Euch unsere Nation zurück!", schrieb Trump am Samstag auf der Onlineplattform Truth Social unter Berufung auf eine "undichte Stelle" bei der Staatsanwaltschaft.

RAKETENTEST NORDKOREA

Nordkorea hat Angaben aus Seoul zufolge am Sonntag erneut eine ballistische Rakete in das Meer vor der Ostküste der koreanischen Halbinsel abgefeuert. Japans Verteidigungsministerium bestätigte, dass eine "mögliche ballistische Rakete" von Nordkorea abgefeuert worden sei.

INNENPOLITIK NORDKOREA

Hunderttausende junge Nordkoreaner haben sich den Staatsmedien zufolge freiwillig zum Militärdienst gemeldet, um gegen die "US-Imperialisten" zu kämpfen. Allein am Freitag hätten sich mehr als 800.000 Vertreter der Jugendliga und Studenten im ganzen Land gemeldet, um sich der Volksarmee anzuschließen, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Samstag. Fotos in der staatlichen Zeitung "Rodong Sinmun" zeigten lange Schlangen junger Nordkoreaner an einem Ort, der wie eine Baustelle aussah.

FIRST REPUBLIC BANK

versucht durch die Ausgabe neuer Aktien Geld von anderen Banken oder Private-Equity-Firmen zu erhalten. Dies berichtet die New York Times unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen. Die mittelgroße Bank, die am späten Donnerstag eine Finanzspritze von 11 großen US-Banken in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar erhalten hat, hat höhere Kreditkosten bekannt gegeben und ihre Dividende ausgesetzt.

Moody's hat derweil die Kreditwürdigkeit der First Republic Bank auf Ramschniveau abgestuft. Das Schuldenrating wurde von Baa1 auf B2, die erste Stufe des Non-Investment-Grade-Ratings, gesenkt.

PACIFIC WESTERN BANK

verfügt nach eigenen Angaben "weiterhin über eine solide Liquidität". Die Nettoabflüsse seien seit Montag vergangener stark zurückgegangen, teilte die Bank mit, die eine Tochtergesellschaft der Pacific West Bancorp ist. Die Pacific Western Bank verfügte am Freitag laut Angaben über 10,8 Milliarden Dollar an Barmitteln, wobei die verfügbaren Barmittel die nicht versicherten Einlagen überstiegen.

TWITTER

-Chef Elon Musk will schon bald die lange geheimgehaltenen Algorithmen hinter Tweet-Empfehlungen offenlegen. Ende März solle der Code, der für die Empfehlung von Beiträgen für einzelne Nutzer verwendet wird, zur "Open Source" werden, teilte der US-Milliardär auf seinem eigenen Twitter-Konto mit.

