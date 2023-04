Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe (Caixin) März 50,0 nach 51,6 im Feb

ATOMKRISE NORDKOREA

Satelliten-Bilder von Nordkoreas wichtigster Atomanlage zeigen Experten zufolge ein hohes Maß an Aktivität auf dem Gelände. Wie die auf Nordkorea spezialisierte US-Website 38 North erklärte, deuten die zwischen dem 3. und 17. März aufgenommenen Bilder darauf hin, dass der Bau eines experimentellen Leichtwasserreaktors auf der Atomanlage Yongbyon "kurz vor der Fertigstellung" stehe.

TESLA

Tesla hat in den ersten drei Monaten des Jahres infolge von Preissenkungen eine Rekordzahl von Fahrzeugen ausgeliefert. Der Elektrofahrzeughersteller lieferte im ersten Quartal weltweit 422.875 Fahrzeuge an Kunden aus, ein Zuwachs von rund 36 Prozent. Das Ergebnis übertraf auch die Auslieferungen des vierten Quartals um etwa 4 Prozent, blieb aber hinter den Erwartungen von Analysten zurück.

BYD

Der chinesische Elektroautobauer hat im März ein noch stärkeres Verkaufsplus als Tesla erzielt: Der Absatz elektrifizierter Autos kletterte auf 206.089 Fahrzeuge, ein Plus von 98 Prozent. Davon sind 102.670 rein elektrische und 103.419 Wagen mit Hybrid-Autos. Für das erste Quartal berichtete BYD einen Zuwachs der vollelektrischen Autos um rund 85 Prozent auf 264.647 Einheiten.

MCDONALD'S

wird in dieser Woche seine Mitarbeiter über den bereits im Januar in Aussicht gestellten Personalabbau informieren. In einer E-Mail an die Belegschaft in den USA und einige Mitarbeiter im Ausland werden diese angewiesen, von Montag bis Mittwoch von zuhause aus zu arbeiten.

