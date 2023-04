METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.003,83 1.955,80 +2,5% +48,03 +9,9%

Silber (Spot) 25,17 25,23 -0,2% -0,05 +5,0%

Platin (Spot) 1.078,08 1.087,00 -0,8% -8,93 +0,9%

Kupfer-Future 4,07 4,09 -0,6% -0,02 +6,7%

Der leichtere Dollar stützte den Goldpreis, der um 0,7 Prozent bzw. 14 Dollar auf 2.005 je Feinunze zulegte.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 2,7 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,0 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,5 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,2 Millionen Barrel.

FOX NEWS/DOMINION

Im Verleumdungsstreit zwischen dem rechten US-Nachrichtensender Fox News und dem Wahlmaschinen-Unternehmen Dominion haben die Konfliktparteien buchstäblich in letzter Minute eine Einigung erzielt. Fox News zahlt Dominion mehr als 787 Millionen Dollar Schadenersatz, wie Dominion-Anwalt Justin Nelson sagte. Der Sender, der dem umstrittenen Medienmogul Rupert Murdoch gehört, zeigte sich in einer Erklärung "zufrieden" mit dem erzielten Vergleich. Dominion hatte Fox News im März 2021 wegen falscher Vorwürfe des Wahlbetrugs bei der Präsidentschaftswahl 2020 auf 1,6 Milliarden Dollar Schadenersatz verklagt.

