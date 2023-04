Die Facebook-Mutter will nicht mehr so schnell Personal aufbauen wie in der Vergangenheit. CEO Mark Zuckerberg schloss auch künftige Entlassungen nicht aus. Zuckerberg wandte sich am Donnerstag, einen Tag nachdem das Unternehmen seine jüngste Entlassungsrunde abgeschlossen hatte, in einer virtuellen Fragestunde an die Mitarbeiter.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2023 01:37 ET (05:37 GMT)