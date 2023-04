Der neue Chef der Bank of Japan (BoJ) will derzeit nicht an der ultralockeren Geldpolitik rütteln. Kazuo Ueda geht davon aus, dass die Inflation sich bald verlangsamen wird. "Die Trend-Inflation liegt weiterhin bei unter 2 Prozent, also müssen wir die geldpolitische Lockerung fortsetzen", sagte Ueda vor einem Parlamentsausschuss. Die Inflation werde wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des laufenden Fiskaljahres, das im März 2024 endet, sinken.

GK SOFTWARE

Fujitsu war mit seinem Übernahmeangebot für den Softwarespezialisten erfolgreich und wird neuer Mehrheitseigentümer. Fujitsu überschritt die festgelegte Mindestannahmeschwelle von 55 Prozent bis zum Ende der Annahmefrist am 20. April.

BED BATH & BEYOND

Die US-Einrichtungskette geht in die Insolvenz. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde der Antrag auf Gläubigerschutz nach Kapitel 11 bei einem Gericht in New Jersey gestellt. Bed Bath & Beyond gehe davon aus, alle Einzelhandelsstandorte zu schließen. Zunächst sollen die Filialen aber noch für Kunden geöffnet bleiben.

