Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 6,1 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 2,7 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,9 Millionen Barrel nach minus 1,0 Millionen eine Woche zuvor.

1Q Verbraucherpreise +1,4% gg Vorquartal (PROGNOSE: +1,3%)

1Q Verbraucherpreise +7,0% gg Vorjahr (PROGNOSE: +6,9%)

hat im dritten Geschäftsquartal sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Gestützt wurde der US-Konzern von seiner Azure Cloud-Computing-Plattform, wo das Wachstum über den Schätzungen lag.

Eine schwächere Nachfrage in vielen Endmärkten hat dem US-Chiphersteller im ersten Quartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang beschert. Eine gute Nachfrage habe allein das Automobilsegment gezeigt. Der Ausblick auf das laufende Quartal fiel schwächer als am Markt erwartet aus.

Der Kreditkartenanbieter hat in seinem zweiten Geschäftsquartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Der Nettoumsatz kletterte um 11 Prozent auf 8,0 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen meldete für das im März endende Quartal einen Gewinnanstieg auf 4,4 (Vorjahr: 3,65) Milliarden Dollar bzw. 2,09 Dollar bereinigt je Aktie.

