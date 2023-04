Der Rückgang der Gewinne in der chinesischen Industrie hat sich im März verlangsamt, da sich die Exportnachfrage erholte und Peking die wirtschaftliche Erholung weiter unterstützt. Die Industriegewinne fielen im Quartal Januar bis März um 21,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, gegenüber einem Minus von 22,9 Prozent im Zeitraum Januar bis Februar, wie das Nationale Statistikamt mitteilte. Im März gingen die Gewinne der vom Statistikamt befragten Industrieunternehmen im Jahresvergleich um 19,2 Prozent zurück, das sind 3,7 Prozentpunkte weniger als im Zeitraum Januar-Februar.

Der Online-Marktplatz hat einen Quartalsgewinn erzielt und die Umsatzerwartungen erfüllt. Ebay erzielte einen Nettogewinn von 569 Millionen Dollar bzw. 1,05 Dollar je Aktie, gegenüber einem Verlust von 1,4 Milliarden Dollar bzw. minus 2,28 Dollar je Titel im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn lag bei 1,11 Dollar je Aktie. Der Umsatz stieg um 1 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar. Die von Factset befragten Analysten hatten einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,07 Dollar bei einem Umsatz von 2,5 Milliarden Dollar erwartet.

Der Abschwung in der Chipindustrie hat Samsung Electronics zum Jahresauftakt einen spürbaren Gewinneinbruch beschert. Für das erste Quartal 2023 meldete die Samsung Electronics Co auf Konzernbasis einen Rückgang des Nettogewinns um 86 Prozent auf 1,575 Billionen Won (umgerechnet rund 1,07 Milliarden Euro). Dennoch verdiente Samsung damit deutlich mehr, als von Factset befragte Analysten, die im Mittel 821 Milliarden Won erwartet hatten. Der Umsatz ging um 18 Prozent auf 63,745 Billionen Won zurück, der Betriebsgewinn sackte auf Konzernebene um 95 Prozent auf 640,20 Milliarden Won ab. Dabei fuhr die Halbleitersparte einen operativen Verlust von 4,580 Billionen Won ein. Samsung Electronics geht davon aus, dass die Chipnachfrage im zweiten Quartal voraussichtlich weiter schwach bleiben wird, bevor sie sich in der zweiten Jahreshälfte allmählich erholt.

