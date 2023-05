+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0986 +0,1% 1,0977 1,1006 +2,6%

EUR/JPY 151,20 +0,2% 150,88 149,36 +7,7%

EUR/GBP 0,8789 +0,1% 0,8783 0,8816 -0,7%

GBP/USD 1,2500 +0,0% 1,2495 1,2482 +3,4%

USD/JPY 137,61 +0,1% 137,48 135,72 +5,0%

USD/KRW 1.339,79 +0,1% 1.338,17 1.339,32 +6,2%

USD/CNY 6,9121 0% 6,9121 6,9223 +0,2%

USD/CNH 6,9508 -0,1% 6,9570 6,9341 +0,3%

USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8498 7,8499 +0,5%

AUD/USD 0,6707 +1,2% 0,6629 0,6597 -1,6%

NZD/USD 0,6195 +0,4% 0,6168 0,6138 -2,4%

Bitcoin

BTC/USD 28.010,30 +0,1% 27.988,33 29.479,10 +68,7%

(Freitag 28.4.)

Der Dollar legte minimal zu. Die jüngste Datenlage habe die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung durch die Fed eher gestärkt, hieß es im Handel. Zwar sei das US-BIP auf den ersten Blick schwach ausgefallen, aber die Konsumausgaben seien stark geblieben, urteilte Corpay-Analyst Karl Schamotta. Der Yen wertete deutlich ab, nachdem die Bank of Japan ihren lockeren geldpolitischen Kurs bestätigt hatte.

(Montag 1.5.)

Die steigenden Renditen am US-Anleihemarkt stützten den Dollar, der Dollarindex erhöhte sich um 0,5 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,71 75,66 +0,1% +0,05 -5,6%

Brent/ICE 79,34 79,31 +0,0% +0,03 -5,9%

(Freitag 28.4.)

Fest - Die Ölpreise legten zu um bis zu 2,6 Prozent. Auf Wochensicht war die Bilanz aber negativ. Händler verwiesen auf Konjunktur- und Nachfragesorgen.

(Montag 1.5.)

Schwächer - Für Brent und WTI ging es um bis zu 1,4 Prozent nach unten, belastet vor allem von schwachen Konjunkturdaten aus China. Auch der festere Dollar bremste.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.982,72 1.982,54 +0,0% +0,19 +8,7%

Silber (Spot) 24,86 25,03 -0,7% -0,16 +3,7%

Platin (Spot) 1.051,75 1.054,50 -0,3% -2,75 -1,5%

Kupfer-Future 3,92 3,92 0% 0 +2,7%

(Montag 1.5.)

Der Goldpreis (-0,5%) fiel auf den tiefsten Stand seit rund einer Woche, belastet vom steigenden Dollar und den kräftig zulegenden Renditen.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

AUSTRALIEN - Geldpolitik

Die australische Notenbank hat den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,85 Prozent erhöht.

CORONA-IMPFPFLICHT USA

Flugreisende müssen ab dem 12. Mai keine Corona-Impfung mehr bei der Einreise in die USA nachweisen. Die US-Regierung werde die Corona-Impfpflicht für Bundesbedienstete, staatliche Betriebe und ausländische Flugreisende "am Abend des 11. Mai" auslaufen lassen, teilte das Weiße Haus am Montag mit. Dann ende auch der Corona-Gesundheitsnotstand, der im Januar 2020 ausgerufen worden war.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Verbraucherpreise Apr +3,7% (PROG: +3,7%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Apr +0,2% (PROG: +0,2%) gg Vormonat

Verbraucherpreise Kernrate Apr +4,0% gg Vorjahr, +0,3% gg Vormonat

FILMINDUSTRIE USA

Hollywoods Drehbuchautoren für Serien und Filme treten in den Streik. Das teilte die mächtige US-Autorengewerkschaft (WGA) am Montagabend (Ortszeit) in Los Angeles mit, nachdem Gespräche mit den Filmstudios und Streaming-Plattformen ohne Einigung endeten. Angesichts des großen Wachstums der Streaming-Angebote fordern die Drehbuchautoren mehr Gehalt und eine größere Gewinnbeteiligung.

ADIDAS

wird von einer Gruppe von Aktionären in den USA im Zusammenhang mit der nun aufgekündigten Zusammenarbeit mit Kanye West verklagt. Adidas habe es versäumt, seine Investoren frühzeitig über Wests antisemitische Äußerungen und sein "extremes Verhalten" zu informieren.

