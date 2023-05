Der Goldpreis legte deutlich zu um 1,8 Prozent bzw 35 Dollar je Feinunze und stieg wieder klar über die Marke von 2.000 Dollar je Feinunze. Angesichts von Konjunktursorgen, darauf sinkenden Renditen und einem nachgebenden Dollar war das Edelmetall als sicherer Hafen gesucht.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

US-ÖLLAGERDATEN

sind in der zurückliegenden Woche um 3,9 Millionen Barrel gefallen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 6,1 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich dagegen um 400.000 Barrel nach minus 1,9 Millionen Barrel eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,2 Millionen und bei Benzin ebenfalls ein Minus von 1,0 Millionen Barrel.

AMD

Der Chiphersteller hat im ersten Quartal die Markterwartungen übertroffen, aber der Ausblick auf das laufende zweite Quartal sorgte für Enttäuschung.

FORD

hat im ersten Quartal einen Nettogewinn von 1,8 Milliarden US-Dollar erzielt und damit einen Verlust aus dem Vorjahr teilweise wieder wettgemacht. Das Unternehmen konnte sich von den Lieferketten-Problemen erholen und erzielte Spitzenpreise für Pickups und Geländewagen. Der Ausblick wurde bestätigt.

STARBUCKS

Die Kaffeehauskette hat im abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das Unternehmen verwies zur Begründung auf höhere Preise und einen effizienteren Betrieb, was zu höheren Umsätzen und Gewinnen geführt habe. Auch das Geschäft auf dem chinesischen Markt habe sich positiv entwickelt.

