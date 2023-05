Sehr schwach - Die Preise für Brent und WTI fielen um bis zu 4,9 Prozent. Damit rutschten sie auf das niedrigste Niveau seit Ende 2021. Anhaltende Rezessionsssorgen sowie die offiziellen US-Lagerdaten sorgten für Abwärtsdruck, wie es hieß. Bei Benzin gab es in der zurückliegenden Woche einen überraschend deutlichen Lageraufbau.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.041,30 2.038,92 +0,1% +2,38 +11,9%

Silber (Spot) 25,70 25,63 +0,3% +0,08 +7,2%

Platin (Spot) 1.061,83 1.054,50 +0,7% +7,33 -0,6%

Kupfer-Future 3,87 3,83 +1,1% +0,04 +1,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Aussicht auf eine Zinserhöhungspause der Fed, sinkende Anleiherenditen und der schwächelnde Dollar stützten den Goldpreis, der um 0,8 Prozent auf 2.033 Dollar zulegte.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im April verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,5 (März: 50,0) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im April auf 49,2 (Vormonat: 51,9) Punkte gesunken.

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet konstant gelassen und an ihrer restriktiven Haltung zur Inflation festgehalten. Der geldpolitische Ausschuss beließ den Selic-Satz auf einem Sechsjahreshoch von 13,75 Prozent. Die Ratsmitglieder bekräftigten, dass sie nicht zögern würden, die Zinssätze wieder zu erhöhen, falls sich die Inflation nicht wie erwartet weiter verlangsamen sollte.

IRAN-POLITIK

Der Iran hat zum zweiten Mal innerhalb einer Woche einen ausländischen Öltanker beschlagnahmt. Eine Flotte Hochgeschwindigkeitsboote der Marine der Iranischen Revolutionsgarde habe die unter der Flagge Panamas fahrende griechische "Niovi" aufgebracht, erklärte das US-Militär.

RS-VIRUS

Die USA haben den weltweit ersten Impfstoff gegen das sogenannte Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) zugelassen. Das Vakzin Arexvy des britischen Pharmariesen GSK zum Schutz vor Atemwegserkrankungen wurde für Erwachsene ab 60 Jahren von der FDA genehmigt.

ARCONIC

Die Beteiligungsgesellschaft Apollo Global Management soll kurz vor der Übernahme des Luft- und Raumfahrtunternehmens Arconic stehen. Wie mit der Sache vertraute Personen sagten, werde Arconic in der Transaktion mit 30 US-Dollar je Aktie oder etwa 3 Milliarden Dollar bewerten.

CK HUTCHISON

Vodafone und CK Hutchison wollen nach einem Zeitungsbericht ihre britischen Telekommunikationsunternehmen fusionieren.

FORD

Fehlende Türgriffe haben beim Autobauer offenbar für Produktionsprobleme beim F-150 gesorgt. Der US-Konzern habe am Wochenende die Arbeit in drei Werken unterbrochen, in denen die Verbrenner- und Elektroversionen des Pickups produziert werden, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

QUALCOMM

Der Chiphersteller hat mit den Ergebnissen für das zweite Geschäftsquartal die Markterwartungen erfüllt, beim Ausblick auf das laufende dritte Quartal allerdings enttäuscht. Hier rechnet der Konzern mit einem Gewinn je Aktie zwischen 1,70 und 1,90 Dollar, während die Markterwartung hier im Schnitt bei 2,17 Dollar je Anteilsschein liegt. Der Konzern wies für das im März zu Ende gegangene Berichtsquartal einen Umsatzrückgang auf 9,28 Milliarden Dollar aus, nach 11,16 Milliarden im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Nettogewinn fiel auf 1,7 Milliarden Dollar, nach 2,93 Milliarden im Vergleichsquartal des Vorjahres. Der Gewinn je Aktie reduzierte sich auf 1,52 Dollar von 2,57 Dollar vor Jahresfrist.

