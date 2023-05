Der Netzwerkausrüster hat in seinem dritten Geschäftsquartal mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen. Die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr wurde angehoben. Laut dem CFO sind die Aufträge im Jahresvergleich aufgrund von Sorgen um die Nachfrageentwicklung jedoch zurückgegangen. Cisco meldete einen Nettogewinn von 3,2 Milliarden Dollar oder 78 Cent pro Aktie. Der Umsatz stieg auf 14,57 Milliarden von 12,84 Milliarden Dollar.

DEUTSCHE BANK

hat sich im Prozess um Transaktionen mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu einer Vergleichszahlung bereit erklärt. Wie Anwälte der Kläger berichten, ist die Bank zur Beilegung einer Sammelklage zu einer Zahlung von 75 Millionen US-Dollar bereit. Dem Frankfurter Geldhaus wird vorgeworfen, den Sexhandelsring des mittlerweile verstorbenen Hedgefonds-Managers unterstützt zu haben. Nach Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, hat die Bank im Rahmen des Vergleichs kein Fehlverhalten eingeräumt.

SONY

Der Elektronik- und Unterhaltungskonzern könnte seine Finanzsparte an die Börse bringen. In ein bis zwei Jahren könnte es so weit sein, teilte der japanische Konzern mit. Nach der möglichen Abspaltung wolle Sony mit einem Anteil von weniger als 20 Prozent an der Sparte beteiligt bleiben. Das dann möglicherweise abgespaltene Unternehmen solle weiterhin die Marke Sony nutzen. Zudem sollen nach wie vor Synergien mit anderen Geschäftsbereichen des Konzerns gehoben werden.

===

May 18, 2023 01:45 ET (05:45 GMT)