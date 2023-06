Adobe hat im zweiten Geschäftsquartal bessere Ergebnisse erzielt als erwartet. Gestützt wurde das Ergebnis von der starken Software-Nachfrage, die von den Fortschritten bei der Künstlichen Intelligenz (KI) profitiert. Der Softwarehersteller verzeichnete einen Nettogewinn von 1,3 Milliarden US-Dollar oder 2,82 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 1,18 Milliarden US-Dollar oder 2,49 US-Dollar pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg von 4,39 Milliarden Dollar auf 4,82 Milliarden Dollar. Die von FactSet befragten Analysten hatten 4,78 Milliarden Dollar erwartet.

GOLDMAN SACHS

Die Federal Reserve und die Securities and Exchange Commission (SEC) untersuchen die Rolle von Goldman Sachs beim Kauf des Wertpapierportfolios der Silicon Valley Bank (SVB), berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Auch das Justizministerium habe Goldman im Rahmen seiner SVB-Ermittlungen vorgeladen.

WALT DISNEY

verliert ihre CFO. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, tritt Christine M. McCarthy zurückt und nimmt aus familiären Gründen eine Auszeit. Kevin Lansberry, Executive Vice President und CFO von Disney Parks, Experiences and Products, wird ab dem 1. Juli als Interims-CFO fungieren.

VIRGIN GALACTIC

will ab Ende dieses Monats erste kommerzielle Flüge ins All anbieten, ein bedeutender Durchbruch für das fast 20 Jahre bestehende Unternehmen. Der erste Flug, der den Namen Galactic 01 trägt und sich auf wissenschaftliche Forschung konzentriere, solle zwischen dem 27. und 30. Juni starten. Virgin plane den zweiten Flug - Galactic 02, der sich an "private Astronauten" richte - für den Start Anfang August, wobei monatliche Flüge folgen sollen.

