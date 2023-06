Die Bank of Japan (BoJ) muss sich nach Einschätzung von Ratsmitglied Asahi Noguchi des Risikos bewusst sein, dass eine Anhebung ihrer Obergrenze für die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen die wirtschaftliche Erholung des Landes beeinträchtigen könnte. Noguchi sagte, eine Anhebung könnte das Ausmaß der geldpolitischen Lockerung infolge eines Anstiegs der langfristigen Renditen verringern, was schließlich zu einer Verzögerung der wirtschaftlichen Erholung führen könnte.

US-ROHÖLLAGERBESTÄNDE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,2 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 1,0 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,9 Millionen Barrel nach plus 2,1 Millionen eine Woche zuvor.

US- PHARMAINDUSTRIE

Der größte Handelsverband der pharmazeutischen Industrie, die Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), hat eine Klage eingereicht, die die Verfassungsmäßigkeit von US-Präsident Bidens Gesetz zur Aushandlung von Medikamentenpreisen anzweifelt. Die Klage verstärkt die Bemühungen der Industrie, ein Gesetz zu überarbeiten, das den bisher stärksten Versuch der US-Regierung darstellt, die hohen Arzneimittelkosten einzudämmen.

US-WIRTSCHAFTSPOLITIK

Die US-Behörden haben erstmals Genehmigungen für den Verkauf von aus Zellkulturen gezüchtetem Laborfleisch erteilt. Die Startup-Unternehmen Upside Foods und Good Meat erhielten eine Erlaubnis für den Verkauf von Labor-Hühnerfleisch, wie das US-Landwirtschaftsministerium bestätigte.

UBER

will Kosten sparen und baut 200 Stellen im Bereich Personalbeschaffung ab. Wie aus einem an die Mitarbeiter verschickten Memo hervorgeht, betreffen die Kürzungen 35 Prozent des Uber-Rekrutierungsteams, aber weniger als 1 Prozent der Gesamtbelegschaft.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2023 02:06 ET (06:06 GMT)