METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.908,90 1.908,53 +0,0% +0,38 +4,7%

Silber (Spot) 22,64 22,58 +0,3% +0,07 -5,5%

Platin (Spot) 907,48 899,18 +0,9% +8,30 -15,0%

Kupfer-Future 3,71 3,68 +0,8% +0,03 -2,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Dollarstärke und steigende Marktzinsen bremsten auch den Goldpreis. Die Feinunze tendierte wenig verändert bei 1.908 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK USA

Zinssenkungen in den USA werden nach Einschätzung des Präsidenten der Atlanta Fed, Raphael Bostic, bis 2025 nicht nötig sein. Bostic sagt am Donnerstag in einer Rede vor dem jährlichen Dinner der Irish Association of Investment Managers in Dublin ferner, die US-Notenbank müsse ihren Leitzins in diesem Zyklus nicht mehr anheben, es sei denn, die wirtschaftlichen Bedingungen änderten sich auf unerwartete Weise. Bostic ist in diesem Jahr kein stimmberechtigtes Mitglied des Offenmarktausschusses, der über die Geldpolitik der Fed entscheidet.

KONJUNKTUR CHINA

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im Juni nach offiziellen Angaben leicht gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 49,0 (Mai: 48,8). Ökonomen hatten einen Stand von 49,1 Punkten prognostiziert. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Der Subindex für die Produktion erhöhte sich auf 50,3 (Vormonat: 49,6), jener für den Auftragseingang legte zu auf 48,6 (48,3). In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im Juni eingetrübt, wie der ebenfalls am Morgen veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor zeigte. Er fiel auf 53,2 (Vormonat: 54,5) Punkte.

KONJUNKTUR JAPAN

*Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Juni +3,2% (PROG: +3,4%) gg Vj

*Japan/Verbraucherpreise Tokio Juni +3,1% gg Vj

*Japan/Arbeitslosenquote Mai 2,6% (PROG: 2,6%)

*Japan/Verbraucherpreise Tokio Juni +0,2% gg Vm

*Japan/Industrieproduktion Mai -1,6% (PROG: -0,9%) gg Vm

MODERNA

hat in Kanada einen Zulassungsantrag für einen aktualisierten Covid-19-Impfstoff eingereicht hat. Zuvor hat der US-Konzern bereits eine aktualisierte Version seines Impfstoffs Spikevax XBB.1.5 in den USA bei der FDA zur Zulassung eingereicht. Der Impfstoff zielt auf die Omicron-Subvariante XBB.1.5 von SARS-CoV-2 ab.

