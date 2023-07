Der Dollar zog mit den starken US-Konjunkturdaten kräftig an, der Dollar-Index kletterte um 0,9 Prozent. Begünstigt wurde die Dollar-Stärke auch von der Euro-Schwäche, denn die EZB macht keine Anstalten, das Tempo der quantitativen Straffungen anzuziehen. Die US-Daten unterstreichen das Bild einer soliden Verfassung der US-Wirtschaft, was für weitere US-Zinserhöhungen spricht, hieß es mit Blick auf den Dollar. Die Wahrscheinlichkeit einer US- Zinserhöhung im September ist zuletzt auf 20 Prozent gefallen und könnte nun wieder steigen.

Der Yen legt am frühen Freitag nach dem Zinsentscheid der Bank of Japan zum Dollar zu. Ursächlich sind Spekulationen, dass mit der Lockerung des Zinsdeckels japanische Anleger Gelder repatriieren werden.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,73 80,09 -0,4% -0,36 +1,1%

Brent/ICE 83,76 84,24 -0,6% -0,48 +0,7%

Die Ölpreise legten zu. Die Preise für Brent und WTI stiegen um bis zu 1,4 Prozent, Sollte die Fed eine weiche Landung der Konjunktur hinbekommen, wäre dies günstig für die Erdölnachfrage, hieß es. Die Analysten der Commonwealth Bank of Australia sehen die global gehandelte Sorte Brent im vierten Quartal bei 85 US-Dollar pro Barrel.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.951,09 1.944,87 +0,3% +6,23 +7,0%

Silber (Spot) 24,22 24,15 +0,3% +0,07 +1,1%

Platin (Spot) 943,63 940,50 +0,3% +3,13 -11,7%

Kupfer-Future 3,88 3,88 +0,0% +0,00 +1,6%

Der Goldpreis geriet mit den steigenden Renditen, dem starken Dollar und der Aussicht auf möglicherweise weitere Zinserhöhungen unter Druck. Der Preis für die Feinunze fiel auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

EINZELHANDELSUMSATZ AUSTRALIEN

Der Einzelhandelsumsatz sank im Juni saisonbereinigt 0,8 Prozent, während Volkswirte im Konsens mit einer Stagnation gerechnet hatten.

VERBRAUCHERPREISE JAPAN

In Tokio stiegen die Verbraucherpreise im Juli um 0,3 Prozent zum Vormonat und um 3,2 Prozent zum Vorjahr. In der Kernrate wurde ein Anstieg um 3,0 Prozent zum Vorjahr verzeichnet, während Volkswirte den Anstieg auf 2,9 Prozent geschätzt hatten.

FORD

Ford hat im zweiten Quartal dank des starken Absatzes von Pickup-Trucks mehr verdient und die Erwartungen übertroffen. Für das Gesamtjahr wird der US-Autobauer zuversichtlicher, auch wenn er wegen des Preisdrucks nun höhere Verluste im Geschäft mit Elektroautos erwartet.

INTEL

ist nach zwei Quartalen mit Rekordverlusten in die Gewinnzone zurückgekehrt. Begründet wurde dies vor allem mit einer Trendwende auf dem PC-Markt. Der Konzern wies für das zweite Quartal einen Nettogewinn von 1,48 Milliarden Dollar aus, während die von Factset befragten Analysten einen weiteren Verlust prognostiziert hatten. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Minus von 454 Millionen Dollar zu Buche gestanden. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag im Quartal bei 13 Cent je Aktie nach 29 Cent im Vorjahr. Die Analysten hatten dagegen mit einem Verlust von 4 Cent gerechnet. Der Umsatz fiel auf 12,95 (Vorjahr: 15,32) Milliarden Dollar. Analysten hatten lediglich mit 12,12 Milliarden Dollar gerechnet.

MONDELEZ

Eine gute Nachfrage in Nordamerika und höhere Preise haben dem US-Snackkonzern Mondelez im zweiten Quartal einen überraschend kräftigen Umsatz- und Gewinnanstieg beschert. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen der Analysten und hob die Prognose für das Gesamtjahr an.

T-MOBILE US

hat im zweiten Quartal weiter Mobilfunkkunden dazugewonnen und sein Wachstumstempo inmitten von Bedenken über eine Abschwächung der Branche nach der Pandemie beschleunigt. Die Tochter der Deutschen Telekom vermeldete für das zweite Quartal einen Nettogewinn von 2,22 Milliarden Dollar oder 1,86 Dollar je Aktie, nach einem Verlust von 108 Millionen Dollar oder 9 Cent je Aktie im Vorjahr. Analysten hatten mit einem Gewinn von 1,69 Dollar je Aktie gerechnet. Der Umsatz fiel gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,5 Prozent auf 19,196 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit Erlösen von 19,36 Milliarden Dollar gerechnet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 28, 2023 01:41 ET (05:41 GMT)