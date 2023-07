Die Bundesaufsichtsbehörden in den USA schlagen strengere Kraftstoffverbrauchsstandards für leichte Nutzfahrzeuge vor. Die überarbeiteten Vorschriften sollen den Verbrauchern Geld an der Zapfsäule sparen und die Umweltverschmutzung verringern. Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) schlug neue Verbrauchsstandards für die Modelljahre 2027 bis 2032 vor, die festlegen, wie weit Fahrzeuge in den USA mit einer Gallone Kraftstoff fahren müssen.

ROSNEFT

Russland hat einen beträchtlichen Teil seiner Erdölproduktion an eine Gruppe von bisher wenig bekannten Ölhändlern verkauft und sich damit einen Zufluss an Liquidität von seiner lebenswichtigen Industrie gesichert. Der staatlich kontrollierte Energieriese Rosneft Oil hat in den vergangenen Wochen eine seiner größten Ausschreibungen seit Jahren abgeschlossen, wie mit den Details des Verkaufs vertraute Personen sagten. Eine solche Ausschreibung ist eine Art Auktion, bei der Händler für das Recht bieten, in Zukunft Öl zu exportieren.

July 31, 2023 02:07 ET (06:07 GMT)