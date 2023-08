hat den Gewinn im ersten Halbjahr mehr als verdoppelt. Die britische Bank mit Fokus auf Asien profitierte weiterhin von den höheren Zinsen. In den ersten sechs Monaten des Jahres stieg der Gewinn auf 16,97 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 7,97 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Im ersten Quartal hatte die HSBC einen Gewinn von 10,33 Milliarden Dollar erzielt.

TOYOTA

Der japanische Autobauer hat seinen Gewinn im ersten Geschäftsquartal 2023/24 deutlich stärker gesteigert als am Markt erwartet, da sich der Mangel an Chips verringerte und die Verkäufe auf allen Märkten anzogen. Der Nettogewinn stieg in den drei Monat per Ende Juni um 78 Prozent auf 1,311 Billionen Yen. Analysten hatten nur mit 793,85 Milliarden Yen gerechnet.

