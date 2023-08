Nachdem die enttäuschenden China-Daten bei den Ölpreisen zunächst für Abgaben gesorgt hatten, erholten sich Brent und WTI im Verlauf und legten um bis zu 1,1 Prozent zu. Teilnehmer verwiesen zur Begründung auf die Mutmaßung, dass sich die Öl - und Kraftstoffnachfrage in den USA wieder erhole. "Die China-Handesldaten für Juli deuten weiterhin auf eine schwache Wirtschaftstätigkeit und eine gedämpfte Inlandsnachfrage hin", so CMC Markets. "Bei derart schlechten Zahlen kann es nicht mehr allzu lange dauern, bis die chinesischen Politiker weitere Schritte zur Stützung der Wirtschaft unternehmen", hieß es mit Blick auf die Erholung der Ölpreise.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.930,93 1.925,25 +0,3% +5,68 +5,9%

Silber (Spot) 22,90 22,78 +0,5% +0,12 -4,5%

Platin (Spot) 908,00 905,03 +0,3% +2,98 -15,0%

Kupfer-Future 3,80 3,77 +0,8% +0,03 -0,5%

Die Schwäche der Rohstoffe und vor allem der starke Dollar drückten auf den Goldpreis, der sich damit den zweiten Handelstag in Folge mit Abgaben zeigte.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

US-ROHÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,1 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Rückgang von 15,4 Millionen Barrel verzeichnet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 413.000 Barrel nach minus 1,7 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme um 1,3 Millionen und bei Benzin ein Minus von 300.000 Barrel.

DISNEY

Die Disney-Tochter ESPN hat einem 2 Milliarden-US-Dollar-Deal zugestimmt, um seine Marke in Penn Entertainments Online-Sportwetten zu verwenden. Dies ist eine strategische Wende für beide Unternehmen, die versuchen, das Wachstum des Sportwettensektors zu nutzen.

LYFT

schrieb im zweiten Quartal einen Verlust von 114,3 Millionen US-Dollar nach 337,2 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei 41 Millionen Dollar, nachdem im Vorjahr ein Verlust von 196 Millionen Dollar verzeichnet worden war. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 28 Millionen Dollar Gewinn gerechnet. Der Umsatz legte um 3 Prozent auf 1,02 Milliarden Dollar zu.

RIVIAN

hat im zweiten Quartal den Verlust stärker als erwartet eingegrenzt und das Produktionsziel erhöht. Zudem schraubte das Unternehmen sein Ausgabenziel für dieses Jahr nach unten. Der Nettoverlust sank auf 1,2 Milliarden von 1,7 Milliarden US-Dollar. Analysten haben im Konsens laut Factset mit einem Fehlbetrag von 1,5 Milliarden Dollar gerechnet. Je Aktie liegt der bereinigte Verlust bei 1,08 Dollar gegenüber der Konsensschätzung von 1,41 Dollar. Der Umsatz kletterte auf 1,1 Milliarden Dollar von 364 Millionen Dollar im Vorjahr. Hier wurde am Markt mit 1 Milliarde Dollar gerechnet.

