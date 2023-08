Der Goldpreis zeigte sich erneut mit Abgaben (-0,5%) und gab den dritten Handelstag in Folge nach. Der weiterhin starke Dollar habe belastet, hieß es. Zudem habe vor den US-Verbraucherpreisen Zurückhaltung geherrscht.

Die kürzlich in X umbenannte Onlineplattform ist zu einer Strafe von 350.000 Dollar (rund 320.000 Euro) verurteilt worden, weil sie Dokumente zum Nutzerkonto von Ex-Präsident Donald Trump nicht rechtzeitig an Sonderermittler Jack Smith übergab. Das geht aus einem am Mittwoch öffentlich gemachten Urteil eines Bundesberufungsgerichts in der Hauptstadt Washington hervor.

- Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres kündigte der Unterhaltungskonzern eine Runde Preiserhöhungen für seine Streamingprodukte an. Die Preise für die werbefreien Versionen von Disney+ und Hulu steigen jeweils um mehr als 20 Prozent. Außerdem will Disney ähnlich wie Konkurrent Netflix gegen Trittbrettfahrer vorgehen und der Weitergabe von Passwörtern einen Riegel vorschieben.

- Im Streaminggeschäft hat Disney im dritten Geschäftsquartal den Verlust überraschend deutlich verringert. Dies zeigt, dass Kostenkontrollen wirken. Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal um 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 22,3 Milliarden US-Dollar. Das Betriebsergebnis zeigte sich wenig verändert bei rund 3,6 Milliarden Dollar. Die von Factset befragten Analysten hatten mit einem Umsatz von 22,5 Milliarden Dollar und einem Betriebsergebnis von 3,3 Milliarden Dollar gerechnet.

