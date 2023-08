ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,57 82,51 +0,1% +0,06 +4,7%

Brent/ICE 86,32 86,21 +0,1% +0,11 +4,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nach den Aufschlägen der vergangenen Wochen ging es für die Ölpreise leicht nach unten um etwa 0,7 Prozent. Vor allem die erneut schwachen Konjunkturdaten aus China belasteten. Sie schürten Sorgen vor einer zurückgehenden Nachfrage.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.905,98 1.908,30 -0,1% -2,32 +4,5%

Silber (Spot) 22,65 22,58 +0,3% +0,07 -5,5%

Platin (Spot) 904,85 906,50 -0,2% -1,65 -15,3%

Kupfer-Future 3,74 3,73 +0,3% +0,01 -2,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis verbilligte sich um 0,3 Prozent. Er litt unter den weiter steigenden Anleiherenditen und dem festeren Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

CHINA - Konjunktur

Die Immobilienverkäufe in China haben sich im Juli verlangsamt, während die Wohnungsneubauten und die Immobilieninvestitionen stärker zurückgingen. Wertmäßig stiegen die Immobilienverkäufe von Januar bis Juli um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In den ersten sechs Monaten des Jahres war der Wert im Jahresvergleich um 3,7 Prozent gestiegen. Die Immobilieninvestitionen gingen in den sieben Monaten bis Ende Juli um 8,5 Prozent zurück, die Zahl der Baubeginne um 24,5 Prozent. In den sechs Monaten bis Ende Juni lagen die Investitionen 7,9 Prozent und die Baubeginne um 24,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

JAPAN - Konjunktur

Die japanische Wirtschaft ist im Quartal von April bis Juni dank robuster Exporte deutlich schneller gewachsen als erwartet. Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 1,5 Prozent zum Vorquartal, nach 0,9 Prozent Wachstum im Zeitraum Januar bis März. Ökonomen hatten nur mit 0,8 Prozent Wachstum gerechnet. Auf das Jahr hochgerechnet wuchs das BIP um 6 Prozent.

USA - Politik

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist jetzt auch im Bundesstaat Georgia wegen seiner Versuche angeklagt worden, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen. Der 77-jährige Republikaner wurde am Montag in 13 Punkten angeklagt. Grundlage ist unter anderem ein Gesetz zum Kampf gegen die organisierte Kriminalität.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2023 02:12 ET (06:12 GMT)