hat in New York Insolvenzschutz nach Chapter 15 beantragt. Durch den Antrag bei einem US-Gericht will China Evergrande die Genehmigung zur Umstrukturierung der Offshore-Schulden von mehr als 19 Milliarden Dollar erwirken. Ein Insolvenzverfahren nach Chapter 15 ist eine Möglichkeit für ausländische Unternehmen mit US-Vermögenswerten, Zugang zu inländischen Gerichten zu erhalten und sich vor US-Gläubigern zu schützen, während das Unternehmen in Übersee umstrukturiert wird. Evergrande war Ende 2021 zahlungsunfähig geworden.

August 18, 2023 02:00 ET (06:00 GMT)