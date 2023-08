Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat der Ukraine offiziell die Lieferung von F-16-Kampfjets zugesagt. "Die Niederlande und Dänemark verpflichten sich, F-16 an die Ukraine zu übergeben, sobald die Bedingungen für einen derartigen Transfer erfüllt sind", sagte Rutte. Die USA hatten grünes Licht dafür gegeben.

INNENPOLITIK USA

Der frühere US-Präsident Donald Trump will der ersten Fernsehdebatte der US- Präsidentschaftsbewerber fernbleiben. "Die Öffentlichkeit weiß, wer ich bin und was für eine erfolgreiche Präsidentschaft ich hatte", schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Er verwies auch auf den riesigen Vorsprung, den er in Umfragen zum republikanischen Bewerberfeld habe.

NORDKOREA

Kurz vor dem Beginn einer gemeinsamen Militärübung der USA und Südkoreas hat die nordkoreanische Marine nach Angaben Pjöngjangs strategische Marschflugkörper abgefeuert.

HURRIKAN HILARY

Der tropische Sturm "Hilary" ist am Sonntag im Nordwesten Mexikos auf Land getroffen. Der als Hurrikan gestartete und später zurückgestufte Sturm traf am Mittag (Ortszeit) im Norden der mexikanischen Halbinsel Baja California mit Windgeschwindigkeiten von 100 Kilometern pro Stunde auf Land, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) der USA mitteilte. Mexiko und Teile des Südwestens der USA erwarteten bis Montag "katastrophale und lebensbedrohliche Überschwemmungen".

