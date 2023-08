Erdölpreise gaben um rund ein halbes Prozent nach, zwischenzeitliche Aufschläge konnten nicht gehalten werden. Marktteilnehmer verwiesen auf anhaltende Sorgen um die Weltwirtschaft angesichts der schwachen Wirtschaftsentwicklung in China.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.896,21 1.894,79 +0,1% +1,42 +4,0%

Silber (Spot) 23,29 23,38 -0,3% -0,08 -2,8%

Platin (Spot) 914,88 914,00 +0,1% +0,88 -14,3%

Kupfer-Future 3,73 3,72 +0,3% +0,01 -2,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis wurde etwas vom gesunkenen Dollarkurs gestützt. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,3 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

BRICS-GIPFEL

In Südafrika beginnt am Dienstag ein dreitägiger Gipfel der Brics-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Hochrangige Vertreter der fünf Länder werden in Johannesburg erwartet, wo der Gipfel bis zum Donnerstag stattfindet. Die Brics-Gruppe versteht sich als Gegengewicht zu westlichen Bündnissen und versucht, ihren internationalen Einfluss zu stärken. Auf der Agenda des Gipfels steht eine mögliche künftige Erweiterung.

INNENPOLITIK USA

Der frühere US-Präsident Donald Trump muss nach seiner Anklage im Bundesstaat Georgia wegen Wahlbeeinflussung 200.000 Dollar (rund 185.000 Euro) Kaution zahlen. Festgehalten ist zudem, dass Trump keinen Mitangeklagten oder Zeugen einschüchtern oder bedrohen darf. Das umfasst auch Posts auf Online-Plattformen. Trump war am Montag vergangener Woche in Atlanta wegen seiner Versuche angeklagt worden, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 in Georgia zu kippen.

