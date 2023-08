Der Chef der russischen Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, war nach Angaben der russischen Luftfahrtbehörde Rosawiatsija an Bord eines am Mittwoch in Russland abgestürzten Flugzeugs. An Bord der Maschine seien "zehn Personen" gewesen, darunter drei Besatzungsmitglieder, hatte kurz zuvor das Katastrophenschutzministerium mitgeteilt. Die Wagner-Gruppe hatte im Juni kurzzeitig gegen Staatschef Wladimir Putin rebelliert. Prigoschin hatte bis dahin lange als enger Vertrauter Putins gegolten. Später stellte er sich offen gegen die russische Militärführung

BOEING

hat einen milliardenschweren Auftrag von der australischen Fluggesellschaft Qantas erhalten. Qantas Airways habe sich für die 787-Dreamliner-Modellreihe zur Erneuerung seiner Flotte entschieden und vier Flugzeuge des Modells 787-9 sowie acht 787-10 ausgewählt, teilte Boeing mit. Die Unternehmen gaben keine finanziellen Einzelheiten bekannt

August 24, 2023 01:41 ET (05:41 GMT)