Die Präsidentschaftswahl in Mexiko wird erstmals zu einem Duell zwischen zwei Frauen: Die linke Regierungspartei Morena nominierte die frühere Hauptstadtbürgermeisterin Claudia Sheinbaum zur Kandidatin für die Wahl im kommenden Jahr. Die 61-Jährige tritt gegen die Senatorin Xóchitl Gálvez an, die von den drei größten Oppositionsparteien zur Bewerberin um das höchste Staatsamt gekürt worden war.

USA - Innenpolitik

Dem Sohn von US-Präsident Joe Biden, Hunter Biden, droht wegen illegalen Waffenbesitzes eine baldige Anklage. Der vom Justizministerium eingesetzte Sonderermittler David Weiss strebt eine Anklageerhebung gegen den 53-Jährigen an. Hunter Biden wird zur Last gelegt, 2018 kurzzeitig einen Revolver besessen zu haben, obwohl ihm das als Drogenkonsumenten verboten war.

USA - Konjunktur

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge im Juli und August in den meisten Regionen moderat gewachsen. Wie es im Konjunkturbericht Beige Book heißt, hat sich die Inflation in den meisten Regionen insgesamt verlangsamt, insbesondere in den Bereichen Produktion und Konsumgüter. Hervorgehoben wurden die Konsumausgaben im Bereich Tourismus.

USA - Ölförderung

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat ein Verbot von neuen Öl - und Gasbohrungen in großen Teilen des US-Bundesstaats Alaska verkündet. Sie gelten als wichtiger Lebensraum für Eis- und Grizzlybären, für Karibus sowie huderttausende Zugvögel. Die Ankündigung folgte auf die heftig umstrittene Erlaubnis für das sogenannte Willow-Projekt in der Region. Der neue Plan der Regierung schränkt zudem Bohrungen auf weiteren großen Flächen Alaskas ein, ohne sie komplett zu untersagen, und verbietet Bohrungen auf 2,8 Millionen Hektar Fläche in der Beaufortsee.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,5 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 5,1 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,1 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,2 Millionen Barrel.

WESTROCK/SMURFIT KAPPA

Der US-Pappe- und Verpackungshersteller Westrock soll Kreisen zufolge kurz vor einer Fusion mit dem europäischen Unternehmen Smurfit Kappa stehen, wodurch ein weltweites Papier- und Verpackungsunternehmen mit einem Wert von etwa 20 Milliarden Dollar geschaffen würde. Ein Abschluss könnte kommende Woche bekannt gegeben werden.

September 07, 2023 02:05 ET (06:05 GMT)