Der russische Präsident Wladimir Putin hat nordkoreanischen Angaben zufolge eine Einladung von Diktator Kim Jong Un nach Nordkorea angenommen. Russland bot demnach seinerseits Nordkorea an, erstmals einen Nordkoreaner ins All zu schicken. Putin betonte bei dem Treffen, dass eine militärische Zusammenarbeit "möglich" sei, US-Regierungsvertreter und Politikexperten sehen die Entwicklung mit Sorge. Japan warnte indes, dass Waffengeschäfte zwischen beiden Ländern gegen eine UN-Resolution verstoßen würden.

KONJUNKTUR JAPAN

Maschinenbauaufträge Kern Juli -1,1% (PROG: -0,2%) gg Vm

Maschinenbauaufträge Kern Juli -13,0% gg Vj

US-AUTOMOBILBRANCHE

Die US-Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) ist nach Aussage ihres Vorsitzenden bei den Verhandlungen mit den Autokonzernen in Detroit über einen neuen Tarifvertrag von einem Ergebnis noch weit entfernt. Die UAW bereitet Streiks in ausgewählten Fabriken vor, wenn die Verträge am späten Donnerstag auslaufen.

NIKOLA

Der Lastwagenhersteller will Ende des Monats mit dem Verkauf seiner Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw beginnen. Nikola-CEO Steve Girsky sagte, man plane die Auslieferung für Ende September und Anfang Oktober.

SOFTBANK/ARM

Der Chip-Designer Arm gibt die Aktien beim weltgrößten Börsengang des Jahres am oberen Rand der Preisspanne aus: Die Papiere werden zu je 51 US-Dollar ausgegeben. Arm wird damit mit rund 54,5 Milliarden Dollar bewertet. Die Preisspanne lag zwischen 47 und 51 Dollar. Softbank, der einzige Verkäufer im Rahmen des Angebots, wird rund 5 Milliarden Dollar einnehmen.

