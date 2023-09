METALLE

Gold (Spot) 1.916,33 1.910,68 +0,3% +5,66 +5,1%

Silber (Spot) 22,96 22,68 +1,3% +0,28 -4,2%

Platin (Spot) 915,45 911,00 +0,5% +4,45 -14,3%

Kupfer-Future 3,84 3,82 +0,4% +0,01 +0,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der starke Dollar bremste den Goldpreis, der sich wenig verändert bei 1.909 Dollar je Feinunze zeigte. Fawad Razaqzada, Analyst bei City Index und Forex.com, verwies auch auf die jüngsten Inflationsdaten. Diese könnten die US-Notenbank dazu veranlassen, die Zinsen vor dem Ende des Jahres noch einmal zu erhöhen.

US-AUTOMOBILINDUSTRIE

Mitglieder der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) haben zum ersten Mal bei allen drei Detroiter Autoherstellern GM, Ford und Stellantis gestreikt. Rund 12.700 Beschäftigte legten am Freitag kurz nach Mitternacht Ortszeit die Arbeit in Werken in Michigan, Ohio und Missouri gezielt nieder. UAW-Vertreter hatten die Arbeitsniederlegung eingeleitet, nachdem es der Gewerkschaft nicht gelungen war, mit General Motors, Ford Motor und dem Jeep-Hersteller Stellantis neue Tarifverträge für rund 146.000 amerikanische Fabrikarbeiter auszuhandeln.

ADOBE

hat im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen des Marktes übertroffen, doch lag die Umsatzprognose des US-Softwareherstellers für das vierte Quartal nur im Rahmen der Konsensschätzung. In den drei Monaten stieg der Gewinn auf 1,4 Milliarden US-Dollar von 1,14 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 4,09 (Vorjahr: 3,40) Dollar. Analysten hatten mit 3,98 Dollar gerechnet. Der Umsatz kletterte auf 4,89 Milliarden Dollar von 4,43 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Hier hatte die Analystenprognose auf 4,87 Milliarden gelautet.

ALPHABET

Google hat sich einen Rechtsstreit mit dem US-Bundesstaat Kalifornien mit einem Vergleich vom Hals geschafft. Gegen eine Zahlung von 93 Millionen US-Dollar wurden Vorwürfe beigelegt, nach denen der Konzern mit der Verwendung ortsbezogener Daten von Nutzern gegen kalifornisches Recht verstoßen habe.

DISNEY

Ein Verkauf des Fernsehsenders ABC durch Disney steht im Moment nicht an. Disney habe noch keine Entscheidung getroffen, ob es ABC oder andere Vermögenswerte im Bereich lineares Fernsehen verkaufe, sagte ein Unternehmenssprecher. Zuvor hatte Bloomberg berichtet, dass der Konzern erste Gespräche über den Verkauf seiner TV-Sender, darunter ABC, mit Nexstar Media führe.

