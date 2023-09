Ein Richter hat den früheren US-Präsidenten Donald Trump des Finanzbetrugs für schuldig erklärt. Der New Yorker Richter Arthur Engoron urteilte, Trump habe die Vermögenswerte seines Immobilienimperiums in der Vergangenheit absichtlich zu hoch angegeben, um an bessere Konditionen etwa für Kredite zu gelangen. Er warf Trump vor, in einer "Fantasiewelt" zu leben. Der Zivilprozess gegen Trump, seine beiden ältesten Söhne und mehrere weitere Beschuldigte in New York wird am kommenden Montag beginnen. Mit seinem Richterspruch nahm Richter Engoron aber schon eine wichtige Entscheidung vorweg, wie das in solchen Verfahren möglich ist. Eine Frage bei dem Prozess wird unter anderem sein, wie hoch die Strafe gegen Trump ausfallen wird. Eine Gefängnisstrafe droht dem Ex-Präsidenten in diesem Zivilverfahren nicht.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,6 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 0,1 Millionen Barrel nach plus 0,7 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,6 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,2 Millionen Barrel.

FILMINDUSTRIE USA

Die Drehbuchautoren der US-Film- und Fernsehindustrie haben ihren monatelangen Streik beendet. Die mächtige US-Autorengewerkschaft WGA erklärte im Kurzbotschaftendienst X, sie habe eine Einigung mit dem Industrieverband AMPTP erzielt, der Streik ende um Mitternacht (Ortszeit). Die 11.500 Mitglieder der Gewerkschaft würden zwischen dem 2. und 9. Oktober darüber abstimmen, ob sie das Angebot annehmen oder nicht. Theoretisch kann die Vereinbarung von den Autoren also noch abgelehnt werden - Experten gehen jedoch von einer Ratifizierung aus.

OPENAI

plant offenbar den Verkauf bestehender Aktien und will dabei seine Bewertung deutlich erhöhen. Das KI-Start-up hinter dem Chatbot ChatGPT strebe eine Bewertung von 80 bis 90 Milliarden Dollar an, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Das wäre das Dreifache derAnfang des Jahres erzielten Bewertung. Das Unternehmen, das zu 49 Prozent Microsoft gehört, habe Investoren mitgeteilt, dass es dieses Jahr einen Umsatz von 1 Milliarde Dollar erwarte. Im kommenden Jahr sollen es mehrere Milliarden sein.

SAMSUNG SDI/STELLANTIS

Der südkoreanische Batteriehersteller Samsung SDI und der Autokonzern Stellantis weiten die Zusammenarbeit in ihrem Gemeinschaftsunternehmen aus. Samsung SDI investiert umgerechnet 1,86 Milliarden Euro in ein zweites US-Batteriewerk.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 27, 2023 02:08 ET (06:08 GMT)