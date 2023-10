Der erzkonservative US-Republikaner Jim Jordan ist bei der Wahl eines neuen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses vorerst durchgefallen. Bei einer ersten Abstimmung in der Kongresskammer verfehlte der Verbündete von Ex-Präsident Donald Trump am Dienstag klar die erforderliche Mehrheit von 217 Stimmen. Neben den Demokraten stimmten auch 20 Republikaner gegen den 59-jährigen Hardliner, der sich um die Nachfolge des vor zwei Wochen abgesetzten Vorsitzenden Kevin McCarthy bewarb. Jordan könnte aber versuchen, sich in weiteren Wahlgängen durchzusetzen.

UNITED AIRLINES

hat den Gewinn im dritten Quartal unter anderem dank Rekord-Passagierzahlen auf internationalen Transatlantik- und Pazifikstrecken gesteigert. Die US-Fluggesellschaft warnte allerdings im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas vor einer Belastung des Ergebnisses im vierten Quartal. Bereinigt um Einmaleffekte verdiente das Unternehmen 3,65 Dollar pro Aktie, das war mehr, als die von Factset befragten Analysten mit 3,38 Dollar erwartet hatten. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 14,48 Milliarden Dollar und übertraf damit die ebenfalls die Analystenerwartung von 14,43 Milliarden Dollar. Mehr als die Hälfte der gesamten Passagiereinnahmen wurde mit Premiumprodukten erzielt.

BYD

rechnet für das dritte Quartal mit einer deutlichen Gewinnsteigerung. In einer Mitteilung für die Hongkonger Börse wird per Ende September ein Ergebnis nach Steuern zwischen 9,6 Milliarden und 11,6 Milliarden Yuan erwartet - nach 5,72 Milliarden Yuan im Vorjahreszeitraum. Für die ersten drei Quartale des Jahres erwartet BYD eine Verdoppelung des Gewinns auf 20,50 bis 22,50 (Vorjahr: 9,31) Milliarden. An der Börse kommen die Nachrichten gut an: Die H-Aktie des Unternehmens kletterte am Mittwoch um 8,0 Prozent auf 260,00 Hongkong-Dollar, während in China die A-Aktie um 4,95 Prozent auf 249,79 Yuan zulegte.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 18, 2023 01:32 ET (05:32 GMT)