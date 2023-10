- US-Präsident Joe Biden hat den Kongress eindringlich zu neuen Militärhilfen für Israel und die Ukraine aufgerufen - und vor einer drohenden Vernichtung der beiden Staaten gewarnt. Biden kündigte am Donnerstagabend (Ortszeit) in einer Fernsehansprache an die Nation an, dem Parlament am Freitag einen "dringenden Haushaltsantrag" für zusätzliche Hilfen für die beiden Verbündeten zu schicken. Eine konkrete Summe nannte der Präsident nicht, im Raum stehen viele Milliarden Dollar.

- EU-Ratspräsident Charles Michel wird am Samstag nach Ägypten reisen und zur Unterstützung des Landes aufrufen, das möglicherweise nach einer Grenzöffnung für Hilfslieferungen von einer massiven Flüchtlingswelle aus dem Gazastreifen betroffen sein wird. "Ägypten braucht Unterstützung, also lassen Sie uns Ägypten unterstützen", sagte Michel am Donnerstag (Ortszeit) in Washington.

US-REPRÄSENTANTENHAUS

Das Chaos bei den Republikanern im US-Repräsentantenhaus geht weiter - und damit auch die Blockade der Kongresskammer. Eine von einigen Abgeordneten angestrebte Übergangslösung, die den geschäftsführenden Vorsitzenden Patrick McHenry bis Januar mit mehr Befugnissen ausgestattet hätte, scheiterte am Donnerstag in der Republikaner-Fraktion.

APPLE

Die Probleme für Apple in China rufen den Chef auf den Plan. CEO Tim Cook tourt durch einen der größten Märkte für den Konzern, wo die Herausforderungen angesichts schwacher Verkäufe des iPhone 15 und erhöhter Beobachtung durch die Behörden wachsen. Apple hatte den Besuch, der Gespräche mit hochrangingen Politikern wie Handelsminister Wang Wentao, Treffen mit Zulieferern und Stippvisiten in Apple Stores umfasst, nicht vorher öffentlich angekündigt.

