Zum Abschluss seines Washington-Besuchs hat Chinas Außenminister Wang Yi noch Hürden auf dem Weg zu einem möglichen Gipfeltreffen beider Länder ausgemacht. "Der Weg nach San Francisco ist nicht glatt und kann nicht dem 'Autopiloten' überlassen werden", sagte Wang am Samstag laut der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua mit Blick auf ein mögliches Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping im November in San Franciso. Beide Seiten hofften, "die bilateralen Beziehungen so bald wie möglich zu stabilisieren und zu verbessern", sagte Wang demnach.

INNENPOLITIK USA

Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence hat sich aus dem Rennen der Republikaner um die Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen.Pence war jahrelang Stellvertreter des früheren US-Präsidenten Donald Trump . Dieser ist derzeit hoher Favorit im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner für die Wahl im kommenden Jahr. Bei den Demokraten will Amtsinhaber Joe Biden erneut antreten.

KOMMUNALWAHL KOLUMBIEN

Die linke Regierungspartei hat bei Kommunalwahlen in Kolumbien herbe Verluste hinnehmen müssen, nicht zuletzt in Großstädten. So verloren Mitglieder der Partei von Präsident Gustavo Petro unter anderem in der Hauptstadt Bogota, in Medellin, Cali und Barranquilla. Insgesamt waren fast 39 Millionen Menschen aufgerufen, Gouverneure, Bürgermeister und Gemeinderäte zu wählen.

NATURKATASTROPHEN MEXIKO

Durch Hurrikan "Otis" sind im mexikanischen Badeort Acapulco deutlich mehr Menschen getötet worden als zunächst angenommen. Die Opferzahl sei auf 39 gestiegen, teilte am Samstag die Regierung mit. Zehn weitere Menschen würden noch vermisst.

BHP

In den australischen Eisenerzminen von BHP in Australien stehen die Zeichen im Transportbereich auf Streik. Die dortigen Lokführer haben im Streit um Bezahlung und Arbeitsbedingungen für Arbeitskampfmaßnahmen gestimmt, wie die zuständige Gewerkschaft mitteilte.

CHEVRON

Der Streik im Erdgasgeschäft von Chevron in Australien ist endgültig vorüber. Die Mitarbeiter votierten für die erreichte Vereinbarung, wie ein Konzernsprecher sagte. Die zuständige australische Fair Work Commission müsse der Einigung noch zustimmen. Die Chevron-Standorte Gorgon und Wheatstone tragen etwa 7 Prozent zum weltweiten Angebot von Flüssiggas (LNG) bei.

GOOGLE

will bis zu 2 Milliarden Dollar in Anthropic investieren und baut damit auf seiner früheren Investition in das KI-Unternehmen auf. Laut informierten Personen investierte Google zu Beginn bereits 500 Millionen US-Dollar in den OpenAI-Konkurrenten und vereinbarte, im Laufe der Zeit weitere 1,5 Milliarden US-Dollar zu zahlen. Anthropic dürfte zudem den Bekanntheitsgrad der KI-Chips von Amazon erhöhen. Anthropic verwendet die Amazon-Chips zum Trainieren und Bereitstellen seines KI-Modells.

STELLANTIS

Die US-Automobilgewerkschaft United Auto Workers (UAW) hat eine vorläufige Vereinbarung mit Stellantis, dem Mutterunternehmen von Chrysler, über einen neuen Tarifvertrag erzielt. Damit ist sie der Beendigung eines historischen Streiks einen Schritt nähergekommen, der alle drei US-Automobilhersteller beeinträchtigte und über sechs Wochen hinweg zeitweise mehr als 45.000 Arbeiter an den Streik einbezog.

