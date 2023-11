Der Dollar gab mit der Zinsentscheidung der Fed und den Powell-Aussagen seine Gewinne wieder ab und zeigte sich wenig verändert. Zuvor hatte der Dollar-Index noch 0,3 Prozent im Plus gelegen. Die nachgebenden Renditen am Anleihemarkt hatten den Greenback bereits zuvor von seinem Tageshoch zurückkommen lassen. Der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober am Freitag könnte helfen, die weiteren Erwartungen an die Fed zu justieren, sagte Edward Moya von Oanda.

Die Ölpreise schlossen kaum verändert. Sie bleiben wichtiger Stimmungsindikator, da eine weitere Eskalation im Nahen Osten die Preise vermutlich nach oben treiben dürfte. Mit der Krise im Nahen Osten sei bereits eine Risikoprämie von vermutlich 3 bis 5 Dollar je Barrel in die Ölnotierungen eingepreist, hieß es. Der leichte Anstieg der wöchentlichen Rohöllagerbestände in den USA setzte keinen Impuls. Dieser lag weitgehend im Rahmen der Erwartungen.

Der Goldpreis gab leicht nach. Die Feinunze reduzierte sich um 0,3 Prozent auf 1.978 Dollar. Die Reaktion auf die US-Zinsentscheidung und die Powell-Aussagen fiel moderat aus.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTURPROGRAMM JAPAN

Japan hat ein großes Konjunkturpaket angekündigt, um die Regierung zu retten, deren Umfragewerte zuletzt ein Rekordtief erreicht hatten. Das Paket hat nach Angaben der Regierung einen Wert von mehr als 17 Billionen Yen (rund 105 Milliarden Euro), erklärte Ministerpräsident Fumio Kishida. Der Teufelskreis aus niedrigen Preisen, niedrigen Löhnen und geringem Wachstum könne durchbrochen werden, hieß es weiter. Auch solle das Einkommen der Menschen - etwa durch Steuersenkungen und Hilfen für einkommensschwache Haushalte - gestützt werden. Seit Russland letztes Jahr in die Ukraine einmarschiert ist, leidet auch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt an gestiegenen Energiekosten - was die Regierung massiv unter Druck gesetzt hat.

VERBRAUCHERPREISE SÜDKOREA

Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 3,8 Prozent zum Vorjahr, während Volkswirte den Anstieg im Konsens auf 3,6 Prozent geschätzt hatten. Im Vergleich zum Vormonat wurde ein Anstieg um 0,3 Prozent verzeichnet, die Konsensschätzung hatte hier auf 0,1 Prozent gelautet. In der Kernrate steigen die Preise auf Jahressicht um 3,2 Prozent und zum Vormonat um 0,3 Prozent.

ZINSENTSCHEID BRASILIEN

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet um einen halben Prozentpunkt gesenkt und angekündigt, in den kommenden Sitzungen weitere Senkungen in dieser Größenordnung vorzunehmen. Der geldpolitische Ausschuss der Bank, Copom, senkte am Mittwoch den Leitzins Selic auf 12,25 Prozent. Es war die dritte Sitzung in Folge mit einer Zinssenkung , so dass der Selic auf dem niedrigsten Stand seit Mai 2022 liegt.

MONDELEZ

steigerte im dritten Quartal den Umsatz auf 9 Milliarden US-Dollar, das war ein Plus von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Nettogewinn kletterte auf 984 Millionen von 532 Millionen Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 82 Cent. Analysten hatten im Factset-Konsens nur mit 78 Cent gerechnet. Für 2023 sieht das Unternehmen jetzt ein organisches Nettoumsatzwachstum von 14 bis 15 Prozent und einen Wachstum beim bereinigten Gewinn je Aktie auf Basis konstanter Wechselkurse von rund 16 Prozent. Zuvor hatte der Konzern bei beiden Kennziffern ein Wachstum von "über 12 Prozent" in Aussicht gestellt.

PAYPAL

hat im dritten Quartal beim Umsatz die Schätzungen der Wall Street übertroffen. Dieser stieg von 6,85 Milliarden Dollar auf 7,42 Milliarden Dollar. Analysten hatten dem Unternehmen lediglich 7,38 Milliarden Dollar zugetraut. Der Nettogewinn fiel dagegen auf 1,02 Milliarden Dollar, nach 1,33 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 1,30 Dollar. Analysten hatten im Konsens nur 1,23 Dollar prognostiziert. Paypal selbst hatte einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,22 bis 1,24 Dollar und einen Umsatz von 7,4 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.

QUALCOMM

erzielte im vierten Quartal einen bereinigten Gewinn von 2,02 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 8,63 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem Gewinn von 1,91 Dollar pro Anteilsschein und einem Umsatz von 8,51 Milliarden Dollar gerechnet. Qualcomm selbst hatte einen Umsatz von 8,1 bis 8,9 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Aktie von 1,80 bis 2,00 Dollar in Aussicht gestellt. Im laufenden ersten Quartal rechnet Qualcomm mit einem Umsatz von 9,5 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie soll bereinigt bei 2,35 Dollar liegen. Die Analysten gehen von 2,22 Dollar je Aktie und einem Umsatz von 9,19 Milliarden Dollar aus.

WALT DISNEY

übernimmt den Streamingdienst Hulu vollständig und zahlt Comcast für dessen restliches Drittel mindestens 8,61 Milliarden US-Dollar. Comcast hat eine Verkaufsoption für seine Hulu-Minderheitsbeteiligung ausübt. Disney erklärte, die Summe spiegele die Untergrenze dessen wider, was Comcast geschuldet wird. Beide Parteien treten nun in Verhandlungen über den vollen Wert von Hulu ein.

ZURICH INSURANCE

erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung am Unfallversicherungsgeschäft der Kotak Mahindra Bank und geht eine strategische Allianz mit der indischen Bank ein. Im Rahmen der Transaktion erwirbt der Schweizer Versicherer für rund 40,51 Milliarden indische Rupien (460 Millionen Euro) etwa 51 Prozent an Kotak Mahindra General Insurance. Innerhalb von drei Jahren sei geplant, weitere 19 Prozent zu erwerben.

