Die Arbeiter im deutschen Tesla-Werk in Grünheide bekommen offenbar mehr Geld. Das Management in Deutschland hat beim Besuch von Konzernchef Elon Musk am Freitag Lohnerhöhungen angekündigt. Für rund 11.000 Mitarbeiter sollen die Löhne mit Wirkung ab November um 4 Prozent steigen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Im Dezember werde Tesla außerdem einen Bonus von 1.500 Euro als Inflationsausgleich zahlen.

Der Regierungs- und Unternehmensberater Guidehouse wird offenbar übernommen. Bain Capital stehe vor dem Kauf des US-Dienstleisters für 5,3 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Ein Deal könnte bereits am Montag angekündigt werden.

November 06, 2023 01:55 ET (06:55 GMT)