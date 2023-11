Die Starship-Riesenrakete des US-Raumfahrtunternehmens darf am Freitag zu einem erneuten Testflug aufbrechen. Die US-Luftfahrtbehörde FAA gab dem Raumfahrtunternehmen von Elon Musk am Mittwoch (Ortszeit) grünes Licht für einen zweiten Startversuch vom SpaceX-Weltraumbahnhof Starbase in Boca Chica im US-Bundesstaat Texas - nachdem ein erster Testflug einer Starship-Rakete im April mit einer Explosion geendet war.

November 16, 2023 01:40 ET (06:40 GMT)