- Mit Aserbaidschan als nun offiziell bestätigtem Gastgeberland findet auch die nächste UN-Klimakonferenz in einem ölreichen Land statt. Die COP29 findet demnach vom 11. bis zum 22. November 2024 in Aserbaidschan statt. Brasilien wurde von den Verhandlungsdelegationen als Gastgeberland für die COP30 im übernächsten Jahr offiziell bestätigt. Das südamerikanische Land will die riesige Konferenz vom 10. bis zum 21. November 2025 im Amazonas-Gebiet abhalten, das mit seinen Regenwäldern für das Weltklima eine bedeutende Rolle spielt.

SANOFI

wird sein geplantes Lizenzabkommen mit Maze Therapeutics nach einem Einspruch der Federal Trade Commission (FTC) kündigen. Die US-Handelsaufsicht hatte am Montag erklärt, sie wolle den Erwerb einer Exklusivlizenz für die von Maze entwickelte Therapie zur Behandlung der Pompe-Krankheit durch Sanofi blockieren. Das Geschäft würde das Monopol von Sanofi schützen.

GOOGLE

Der US-Videospiele-Entwickler Epic Games ("Fortnite") hat einen wichtigen Wettbewerbsprozess gegen den Internetriesen Google gewonnen. Eine Geschworenenjury in der kalifornischen Stadt San Francisco urteilte am Montag, dass Google mit seinem App-Marktplatz Play Store und dem dortigen Bezahlsystem ein illegales Monopol gebildet habe.

HASBRO

Angesichts andauernd schwacher Verkäufe, die auch während des wichtigen Weihnachtsgeschäfts nicht anziehen, baut der US-Konzern etwa 1.100 Stellen ab. Das entspricht fast 20 Prozent der Belegschaft. Bereits zu Jahresbeginn hatte Hasbro rund 800 Jobs gestrichen.

HP

Berkshire Hathaway hat den Anteil am Drucker- und PC-Hersteller HP deutlich reduziert. Die Beteiligungsgesellschaft des Starinvestors Warren Buffet hielt Ende November 51,5 Millionen Aktien des Konzerns, wie aus einer am Montag veröffentlichten Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Das entspricht einem Anteil von 5,2 Prozent und ist etwa halb so viel wie die 102,5 Millionen HP-Aktien, die Berkshire Ende September besaß.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2023 01:34 ET (06:34 GMT)