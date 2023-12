Wegen eines Parteispendenskandals haben in Japan vier Minister der Regierung von Ministerpräsident Fumio Kishida ihren Rücktritt eingereicht. Kabinettschef Hirokazu Matsuno, der auch Regierungssprecher ist, bestätigte die Rücktritte von Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura, Innenminister Junji Suzuki und Landwirtschaftsminister Ichiro Miyashita. Auch Matsuno selbst sowie ein Sonderberater von Ministerpräsident Kishida und fünf Staatssekretäre scheiden demnach aus der Regierung aus.

NEUSEELAND

Das neuseeländische BIP ist im dritten Quartal zum Vorjahr um 0,6 Prozent geschrumpft. Ökonomen hatten dagegen ein Plus von 0,5 Prozent erwartet.

USA - Politik

Das von den oppositionellen Republikanern kontrollierte US-Repräsentantenhaus hat die bereits laufende Untersuchung für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden formal abgesegnet.

ADOBE SYSTEMS

hat im Schlussquartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Beim Umsatzausblick für das laufende erste Geschäftsquartal und Geschäftsjahr enttäuschte das Softwareunternehmen allerdings die Erwartungen, vor allem an die kurzfristige Nachfrage nach KI-gestützten Anwendungen. Außerdem warnte Adobe vor möglichen erhebliche Kosten oder Strafen im Zusammenhang mit einer Untersuchung der Kartellbehörde mit Schwerpunkt Offenlegungs- und Abo-Kündigungspraktiken. Für das abgelaufene vierte Quartal wies Adobe einen 12 Prozent höheren Umsatz von 5,05 Milliarden Dollar aus, was in etwa dem Konsens entsprach. Auf bereinigter Basis verdiente Adobe 4,27 Dollar je Aktie, die Konsensprognose lautete auf 4,13 Dollar.

