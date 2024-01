Weniger als zwei Wochen vor der mit Spannung erwarteten Präsidentschaftswahl in Taiwan hat das Verteidigungsministerium in Taipeh die Entdeckung von vier chinesischen Ballons jenseits der Mittellinie der Straße von Taiwan gemeldet. Drei der vier Flugobjekte flogen demnach direkt über taiwanischem Gebiet. Breits am Dienstag waren über Taiwan Ballons entdeckt worden, seit Dezember stellte das Verteidigungsministerium in Taipeh in sechs Fällen Ballons fest.

January 03, 2024 01:55 ET (06:55 GMT)