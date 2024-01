Der Goldpreis zeigte sich im US-Handel mit 2.045 Dollar je Feinunze stabil. Auf der einen Seite hätten die durch den Arbeitsmarktbericht gedämpften Zinssenkungshoffnungen das Edelmetall belastet, andererseits habe der schwächere ISM-Index den Preis gestützt, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

BANGLADESCH

Die Partei von Regierungschefin Sheikh Hasina hat die von der Opposition boykottierte Parlamentswahl klar gewonnen. Die Wahlbeteiligung lag laut Schätzungen der Wahlkommission bei etwa 40 Prozent.

CHINA/USA

China hat nach eigenen Angaben Sanktionen gegen fünf US-Rüstungsunternehmen wegen ihrer Beteiligung an Waffenverkäufen an Taiwan verhängt. Die "Gegenmaßnahmen" bestünden "aus dem Einfrieren des Eigentums dieser Unternehmen in China und im Verbot von Transaktionen und Zusammenarbeit" mit diesen Firmen für "Organisationen und Einzelpersonen in China".

USA - Politik

Der Rechtsstreit um die Teilnahme des früheren US-Präsidenten Donald Trump an den Vorwahlen seiner Republikanischen Partei wird vom Obersten Gericht des Landes entschieden. Der Supreme Court kündigte an, dass er sich Anfang Februar in einer Anhörung mit dem Ausschluss von der Vorwahl im Bundesstaat Colorado befassen werde.

BOEING

Nach der Notlandung einer Boeing 737 MAX 9 im Bundesstaat Oregon hat die US-Flugaufsichtsbehörde FAA für rund 170 Maschinen des Typs sofortige Überprüfungen angeordnet. Diese würden vier bis acht Stunden pro Flugzeug in Anspruch nehmen, teilte die FAA mit.

