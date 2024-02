hat seine Kritiker, darunter aktivistische Investoren, mit einem Quartalsbericht beruhigt, der eine starke Dynamik, insbesondere in den Bereichen Streaming und Sport, zeigte. Der Medienkonzern meldete für das erste Geschäftsquartal Ergebnisse, welche die Erwartungen der Wall Street in Bezug auf mehrere Schlüsselkennzahlen übertrafen, darunter zwei entscheidende Erfolgsmaßstäbe für sein Streaming-Geschäft: eine relativ stabile Basis von globalen Abonnenten für Disney+ und sinkende Verluste im Direktvertrieb. Disney kündigte zudem an, eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar an Epic Games, dem Herausgeber von Fortnite, zu erwerben. Das Unternehmen erhöht zudem seine Bardividende und will bis Ende September Aktien im Wert von bis zu 3 Milliarden Dollar zurückzukaufen.

PAYPAL

Der Zahlungsdienstleister hat seinen Umsatz im vierten Quartal dank höherer Zahlungsvolumina auf seiner Plattform und bei Venmo gesteigert und stellt weiteres Wachstum für das erste Quartal in Aussicht. Das Unternehmen meldete für das Quartal einen Gewinn von 1,4 Milliarden US-Dollar oder 1,29 Dollar pro Aktie, verglichen mit 921 Millionen Dollar oder 81 Cent pro Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Unter Ausschluss von Einmaleffekten belief sich der Gewinn pro Aktie auf 1,48 Dollar. Zuletzt hatte das Unternehmen mit 1,36 Dollar je Aktie gerechnet, was auch den Erwartungen der Analysten entsprach. Der Umsatz kletterte um 8,7 Prozent auf 8,03 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem geringeren Umsatz von 7,88 Milliarden Dollar gerechnet.

NEWS CORP

Der Medienkonzern hat in seinem zweiten Geschäftsquartal Umsätze und Gewinne gesteigert, da das Medienunternehmen durch die verstärkte Konzentration auf digitale Abonnements einen Rückgang der Werbeeinnahmen ausgleichen konnte. Vier von fünf operativen Segmenten steigerten die Erlöse. Das Unternehmen erwirtschaftete in den Monaten Oktober bis Dezember einen Umsatz von 2,59 Milliarden US-Dollar, entsprechend einem leichten Wachstum von 2,6 Prozent. Unterm Strich verdiente der Konzern, zu dessen Tochtergesellschaft Dow Jones auch das Wall Street Journal und diese Nachrichtenagentur gehören, 156 Millionen US-Dollar. Im vergangenen Jahr hatte News Corp netto 67 Millionen Dollar Gewinn erzielt. Das Ergebnis lag bei 27 Cent je Aktie nach 12 Cent im Vorjahr.

