Nach monatelangen politischen Bemühungen könnte es für die chinesische Social-Media-App Tiktok in den USA eng werden. Eine Abstimmung im Repräsentantenhaus über ein Verbot oder einen Verkauf von Tiktok rückt näher. Das Interesse möglicher Käufer ist angefacht. Politiker in den USA haben sich seit Jahren auf Tiktok eingeschossen. Sie fürchten, dass die Tiktok-Muttergesellschaft Bytedance Daten über die Nutzer an die chinesische Regierung weitergibt oder Pekings Propaganda verbreitet.

ARAMCO

hat angesichts niedrigerer Ölpreise und Produktionskürzungen im vergangenen Jahr deutlich weniger Gewinn verbucht als 2022. Für 2023 gab das Flagschiff der saudischen Wirtschaft einen Gewinn von 454,7 Milliarden Saudi-Riyal (rund 110 Milliarden Euro) bekannt, 2022 waren es noch 604,01 Milliarden Saudi-Riyal gewesen. Das entspricht einem Rückgang von 24,7 Prozent.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2024 02:52 ET (06:52 GMT)