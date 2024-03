Der US-Flugzeughersteller hat Fluggesellschaften dazu aufgefordert, nach dem plötzlichen Absacken einer Maschine der chilenischen Fluggesellschaft Latam auf dem Weg nach Neuseeland, mit zahlreichen Verletzten, bestimmte Schalter an den Pilotensitzen zu überprüfen. Boeing habe am ein Memo an die Betreiber von 787-Flugzeugen herausgegeben, in dem empfohlen werde, die Pilotensitze auf lose Abdeckungen der Schalter zu überprüfen und Anweisungen zu geben, wie die Stromversorgung des Motors des Pilotensitzes bei Bedarf abgeschaltet werden könne.

KRYPTOMARKT

Die US-Staatsanwaltschaft hat eine Gefängnisstrafe von zwischen 40 und 50 Jahren gegen den des Betrugs schuldig gesprochenen US-Kryptounternehmer Sam Bankman-Fried gefordert. Zudem solle eine Strafzahlung von mehr als 11 Milliarden US-Dollar verhängt werden.

TIKTOK

Zum ersten Mal in der Geschichte von Tiktok stagniert das Nutzerwachstum, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Die Anzeigenverkäufe würden zwar die Wachstumsziele erreichen, sie aber nicht übertreffen. In Washington hatte das Repräsentantenhaus mit überwältigender Mehrheit für die Annahme eines Gesetzentwurfs gestimmt, der den Mutterkonzern Bytedance zum Verkauf der App verpflichtet und andernfalls mit einem Verbot droht. Der in Peking ansässigen Muttergesellschaft Bytedance wird eine zu große Nähe zur chinesischen Regierung und die Weitergabe von Nutzerdaten vorgeworfen.

===

