Ein kleiner aktivistischer Hedgefonds setzt Blackrock-Mitgründer Larry Fink unter Druck und will ihn als Chairman absetzen. Bluebell Capital hat eine Aktionärsresolution eingebracht, in der gefordert wird, dass der Chairman des weltgrößten Vermögensverwalters unabhängig sein muss, wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht.

hat im ersten Quartal einen Rückgang des Betriebsgewinns um 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet, da das Unternehmen mit einer langsamen Erholung der Nachfrage nach Haushaltsgeräten zu kämpfen hat. Der Konzern erzielte nach vorläufigen Berechnungen einen Betriebsgewinn von 1,333 Billionen Won (910 Millionen Euro), verglichen mit einem Gewinn von 1,497 Billionen Won im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dabei übertraf die Gewinnprognose die von Factset erstellte Konsensschätzung von 1,278 Billionen Won. Der Umsatz im Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 Prozent auf 21,096 Billionen Won, was unter der von Factset ermittelten Konsensprognose lag.

April 05, 2024