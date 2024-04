Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich laut dem Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank seit Ende Februar leicht ausgeweitet. Zehn von zwölf Distrikten meldeten ein leichtes oder moderates Wachstum. Im vorherigen Bericht waren es noch acht gewesen. Die Beschäftigung wuchs insgesamt langsam. In den meisten Regionen nahm das Angebot an Arbeitskräften und die Qualität der Bewerber zu. Für wichtige Positionen war das Angebot aber nach wie vor knapp. Die Preisanstiege waren laut Beige Book moderat.

BHP

will trotz rückläufiger Eisenerzproduktion im dritten Geschäftsquartal sein Jahresförderziel schaffen. Der drittgrößte Eisenerzlieferant der Welt verzeichnete von Januar bis März eine Produktion von 61,5 Millionen Tonnen Eisenerz. Das waren zwar 3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, aber 7 Prozent weniger als in den drei Vormonaten. BHP führte zur Begründung starke Regenfälle, Arbeiten an der Schieneninfrastruktur und einen Buschbrand an.

ORACLE

will in den nächsten zehn Jahren mehr als 8 Milliarden Dollar in Japan investieren, um die wachsende Nachfrage nach Cloud Computing und Infrastruktur für künstliche Intelligenz in der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt zu decken.

April 18, 2024 01:53 ET (05:53 GMT)